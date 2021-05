그룹 엔하이픈 /사진 = 빌리프랩

그룹 ENHYPEN(엔하이픈, 정원 희승 제이 제이크 성훈 선우 니키)이 미니 2집 'BORDER : CARNIVAL'(보더 : 카니발)로 미국 빌보드의 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 진입하는 쾌거를 이뤘다. 차트인과 동시에 올해 나온 K-팝 아티스트 앨범 가운데 최고 성적이다.미국 음악 전문 매체 빌보드는 24일(현지시간) 공식 SNS 채널을 통해 ENHYPEN의 'BORDER : CARNIVAL'이 '빌보드 200' 최신 차트(5월 29일 자)에서 18위를 기록했다고 밝혔다. '빌보드 200'은 메인 싱글 차트인 '핫 100'과 더불어 빌보드에서 가장 중요한 차트로 꼽힌다.ENHYPEN은 지난달 26일 발표한 두 번째 미니앨범 'BORDER : CARNIVAL'로 데뷔 반년 만에 '빌보드 200'에 입성하며 놀라운 성장세를 과시했다. 2020년 1월부터 2021년 현재까지 데뷔한 신인 그룹 중 해당 차트에 이름을 올린 것은 ENHYPEN이 유일하다.올해 '빌보드 200'에서 K-팝 아티스트가 기록한 가장 높은 순위는 방탄소년단의 'BE' 앨범이 찍은 7위(3월 6일 자)이다. ENHYPEN은 올해 '빌보드 200'에 차트인 한 한국 가수 중 방탄소년단에 이어 두 번째로 높은 순위를 기록했다. 'BE'가 지난해 발매된 음반임을 감안하면 올해 발매된 K-팝 아티스트 앨범 가운데서는 최고 성적을 거둔 셈이다.ENHYPEN은 지난 5월 8일 자 빌보드 차트에서도 총 4개 부문에 이름을 올렸다. 'BORDER : CARNIVAL'이 '월드 앨범' 9위, '히트시커스 앨범' 15위를 기록했고 타이틀곡 'Drunk-Dazed'(드렁크 데이즈드)는 '월드 디지털 송 세일즈' 3위, '빌보드 글로벌(미국 제외)' 166위에 올랐다. 수록곡 'FEVER'(피버)와 'Not For Sale'(낫 포 세일)은 '월드 디지털 송 세일즈' 18위와 21위에 각각 자리했다. 5월 15일 자 차트에서도 '월드 앨범', '월드 디지털 송 세일즈', '빌보드 글로벌(미국 제외)'에 랭크되며 꾸준한 인기를 과시했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr