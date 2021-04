그룹 ITZY(있지) / 사진제공=JYP엔터테인먼트

변화와 진화를 완성하고 있는 그룹 ITZY(있지)가 예상을 뛰어넘는 노래와 퍼포먼스로 돌아왔다. ITZY에게 한계란 없었다.ITZY가 지난 29일 '게스 후(GUESS WHO)' 발매 기념 쇼케이스를 갖고 컴백을 알렸다. 매 무대 독보적인 노래와 안무로 '퍼포먼스 최강자'라는 말을 듣는 ITZY는 다이아몬드보다 빛나고 단단한 무대를 펼치겠다는 각오다.이날 예지는 "'게스 후'는 뜻 그대로 정체를 모르겠는 사람, 궁금증을 자극하는 사람이라는 의미를 담았다. 시공간에 따라 ITZY가 비주얼과 감정이 변하는 걸 볼 수 있을 것"이라며 "와일드하고 파워풀하고 과감한 시도를 한 앨범이다"고 소개했다.앨범에는 타이틀곡 '마.피.아. 인 더 모닝(마.피.아. In the morning)'을 포함해 6곡이 수록됐다. '마침내 피할 수 없는 아침'의 줄임말이기도 한 '마.피.아. 인 더 모닝'은 ITZY 특유의 솔직 당당한 매력이 녹아있는 곡. 자신의 감정을 베일에 가린 채 다가가 사랑하는 상대방의 마음을 빼앗겠다는 메시지를 담았다.'게스 후'는 전 세계 동시 발매된다. 예지는 "많은 팬들에게 관심과 사랑을 받고 있는데 사랑에 대한 보답을 어떻게 할까 늘 고민한다. 좋은 모습을 빨리 많이 보여드리고 싶어서 전 세계 동시 발매를 결정했다"고 밝혔다.ITZY의 '마.피.아. 인 더 모닝'은 마피아와 권총을 형상화한 제스처와 일사불란한 칼군무, 중독성 강한 사운드로 인해 티저 공개만으로 큰 화제를 모았다. 멤버들도 퍼포먼스 자체를 신곡의 킬링 파트로 뽑았다.채령은 "일단 멤버들의 랩이 킬링 파트기도 하지만, 강렬하고 멋진 퍼포먼스가 '마.피.아. 인 더 모닝'의 킬링파트다. 안무 중에 '탱크춤'이라는 안무가 있는데, 온몸으로 총을 쏘는 듯해서 이 이름이 붙었다"고 설명했다.ITZY는 '달라달라' '아이씨(ICY)' '워너비(WANNABE)' '낫샤이(Not Shy)' 까지 4연속 히트에 성공했다. 발매한 모든 노래가 대중의 취향을 저격한 비결은 뭘까.유나는 "당당하고 솔직한 'I love myself' 메시지라고 생각한다. 이러한 메시지를 이용한 곡과 퍼포먼스를 사랑해주시는 것 같다"면서 "개인적으로 ITZY에게 퍼포먼스와 관련한 수식어가 많이 붙는 편이라 생각한다. 그만큼 노력하는 퍼포머로 봐주시는 것 같고 우리의 파워풀하고 멋진 퍼포먼스를 사랑해주시는 것 같다"고 답했다.ITZY는 '게스 후'에서 헤어와 메이크업, 의상 모두 과감한 스타일링으로 새로운 콘셉트에 도전했다. 기존에 갖고 있던 틴크러쉬에서 한층 더 발전한 매력이었다.유나는 "도전이라는 생각을 많이 한 '게스 후'다. 새로운 시도, ITZY의 가능성, 한계 없는 ITZY의 모습을 보여드리고 싶다"고 말했다.류진은 "ITZY가 가진 '틴크러쉬' 콘셉트는 기본으로 하되 조금 더 성장한 모습으로 대중에게 각인되고 싶다"며 "노래, 퍼포먼스, 비주얼 모두 한층 새로운 모습으로 돌아왔기 때문에 새로운 ITZY를 기대해달라. ' ITZY, No-limit!'"이라고 외쳤다.ITZY의 '게스 후' 전곡 음원은 오늘(30일) 오후 1시 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr