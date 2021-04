사진제공=KOZ엔터테인먼트

싱어송라이터 다운(Dvwn)이 오는 14일 컴백한다.소속사 KOZ엔터테인먼트는 지난 5일 공식 SNS를 통해 다운의 두 번째 미니앨범 'it’s not your fault'의 커버 이미지를 공개, 컴백에 대한 기대감을 끌어올렸다.다운은 2018년 11월 첫 번째 미니앨범 'panorama'를 발표한 이후 2년 5개월 만에 자신의 이름을 내건 두 번째 미니앨범을 낸다. 새 앨범은 다운이 2019년 KOZ엔터테인먼트에 합류한 뒤 처음으로 선보이는 미니앨범으로, 한층 진화한 그의 음악적 역량을 담아냈다.새 앨범명은 영화 '굿 윌 헌팅'의 명대사에서 따온 것으로, 다운은 누군가에게 상처를 주기도 하고, 받기도 하는 등 잘못과 실수 속에서 성장하는 화자의 모습을 통해 공감과 위로의 메시지를 전할 예정이다.아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 발굴한 다운은 '새벽 제세동' 시리즈를 포함해 지금까지 발표한 모든 곡의 작사, 작곡에 참여하며 실력파 싱어송라이터로서의 역량을 인정받았다.다운은 또한 지코의 첫 정규앨범 'THINKING' Part.2의 타이틀곡 '남겨짐에 대해'피처링으로 이름을 올린 데 이어 에릭남 'Love Yourself', 엑소 찬열 '봄 여름 가을 겨울 (SSFW)', 강다니엘 'Adulthood', 여자친구 'Dreamcatcher' 등 다수의 곡 작업에 참여해 장래가 더욱 기대되는 싱어송라이터로 주목받고 있다우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr