아스트로 / 사진 = 뮤직비디오 영상 캡처

글로벌 보이그룹 아스트로(ASTRO)가 타이틀곡 뮤직비디오 선공개 5시간 만에 100만 뷰를 돌파했다.5일 정오 아스트로(MJ, 진진, 차은우, 문빈, 라키, 윤산하)의 두 번째 정규앨범 'All Yours'(올 유어스)의 타이틀 곡 'ONE'(원)의 뮤직비디오가 선공개됐다.아스트로의 'ONE'의 뮤직비디오는 이날 오후 5시 20분 기준 유튜브 조회 수 114만 뷰를 기록, 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증해냈다. 또한 영상이 업로드 된지 5시간 만에 가뿐히 100만 뷰 이상을 기록한 만큼, 아스트로가 또 어떤 기록을 세울지 이목이 집중된다.선공개된 'ONE'의 뮤직비디오는 별빛처럼 찬란한 순간 소중한 사람과 하나 되어 영원히 함께 하자는 곡의 의미를 담아내 몰입도를 높였다. 'We come as one'(위 컴 에스 원)이라는 반복되는 가사는 무한한 에너지를 보여주겠다는 아스트로의 다짐이 담겨있어 완전체를 기다렸던 이들의 심장을 더욱 뜨겁게 만든다.타이틀곡 'ONE' 뮤직비디오를 공개하며 최단기간 최다 조회수를 기록하는 것에 이어 음원차트 정복을 예열한 아스트로는 이제껏 볼 수 없던 화려한 비주얼 변신은 물론 역대급 퍼포먼스를 예고해 더욱 기대를 모으고 있다.아스트로의 'ONE'이 수록된 두 번째 정규 앨범 'All Yours'는 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 아스트로는 활발한 활동을 시작할 예정이다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr