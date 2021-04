사진제공 = 텐투엔터테인먼트

가수 황치열이 발라드 명곡을 들고 컴백한다.황치열은 오는 2일 새 앨범 '비 마이 리즌(Be My Reason)'을 발매한다. 2019년 1월 발매한 정규 앨범 '더 포 시즌즈(The Four Seasons)'를 발매한 후 약 2년 3개월 만에 신보다.컴백을 앞두고 다양한 티저 콘텐츠를 공개하며 귀환을 예고한 만큼, 새 앨범을 기다려온 팬들의 관심이 그 어느 때보다 뜨겁다. 앨범마다 이전 초동 기록을 깨고 음반 강자의 면모를 잘아한 황치열은 남성 솔로 보컬리스트로서 뛰어난 두각을 보였다.이에 황치열의 신곡을 즐길 수 있는 기대 포인트 세 가지를 꼽아봤다.황치열은 '비 마이 리즌'을 통해 자신의 이름을 처음으로 내걸었다. 1인 기획사로 홀로서기 후 처음 발표하는 앨범으로, 오랜 시간 자신의 음악을 기다려온 팬들의 갈증을 해소시키기 위해 밤낮없이 녹음 및 앨범 제작에 매진한 것으로 전해졌다.그동안 '매일 듣는 노래', '되돌리고 싶다', '별 그대', '그대가 내 안에 박혔다', '이별을 걷다' 등 발표하는 곡마다 음원차트를 섭렵했던 황치열은 '비 마이 리즌'으로 보컬리스트 황치열의 진가를 발휘할 전망이다.드라마 타이즈 형식으로 제작된 신곡 '안녕이란(Two Letters)'의 뮤직비디오는 황치열이 남자 주인공으로 직접 출연해 곡의 몰입도를 더한다. 특히 평소 황치열과 두터운 친분을 자랑하는 배우 음문석이 출연해 완성도를 높였다.황치열과 음문석은 한 편의 드라마를 보는 듯한 스토리와 흡인력 있는 열연을 펼치며 첫 만남의 '안녕'부터 헤어짐의 '안녕'에 이르기까지 감정선을 생생하게 표현, 곡의 몰입도를 극대화해 보는 이들을 순식간에 빠져들게 할 것으로 보인다.황치열을 대표하는 장르인 발라드로 가득 채워진 이번 앨범은 타이틀곡 '안녕이란(Two Letters)'을 비롯해 '유 아 더 리즌(You are the reason)', '그대가 사라진다(She`s Gone)', '비가 와(Rain)', '사랑은 왜 어려운 걸까(I Didn’t Know)', '사랑해 널 지우지도 못할 만큼(Unforgettable)'까지 총 6개 트랙이 수록되어 '황치열 표 이별 발라드'의 진수를 보여줄 예정이다.'사랑해 널 지우지도 못할 만큼(Unforgettable)'은 직접 작사, 작곡에 참여했다. 자신의 팬, 음악, 그리고 소중한 사람들을 위해 가장 황치열다운 색깔을 완벽하게 표현해냈다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr