사진=EMK엔터테인먼트

뮤지컬 배우 이해준이 생애 첫 단독 콘서트를 개최하며 팬들과 특별한 추억을 만든다.이해준은 다음 달 23일 오후 7시 30분, 5월 24일 오후 5시 이틀에 걸쳐 서울 이화여대 ECC 삼성홀에서 첫 번째 단독 콘서트 'From Hae:ven'을 개최한다.이해준이 2013년 뮤지컬로 데뷔한 이래 처음으로 개최하는 단독 콘서트라는 점에서 팬들의 반가움을 사고 있다.콘서트 타이틀인 'From Hae:ven'은 '이해준의 목소리는 마치 천국(Heaven)에서 온 것만 같다'라는 의미와 이해준 이름의 영문 철자인 'Hae'를 더한 합성어로 팬들이 직접 지은 것으로 그 의미를 더한다.첫 번째 단독 콘서트 개최를 앞두고 공개된 포스터에서 이해준은 블랙 벨벳 셔츠 의상을 착용한 채 훈훈한 비주얼을 드러내 팬들의 기대감을 치솟게 만든다. 섹시한 포즈와 마성의 눈빛까지 더해 현장에서도 이목을 집중시켰다는 후문이다.콘서트에서 이해준은 묵묵히 곁을 지켜준 팬들을 위해 그동안 참여해온 작품들의 넘버를 비롯해 한 번도 보여주지 않았던 새로운 넘버, 가요 등 다양한 무대들을 구성해 선보일 예정이다.2013년 데뷔한 이래 뮤지컬 '쓰릴미', '라흐마니노프', '사의찬미' 등 마니아층이 두터운 작품부터 '엘리자벳', '베토벤', '모차르트!', '마리 앙투아네트', '프랑켄슈타인', '베르사유의 장미', '틱틱붐' 등 유명 대형 작품까지 강렬한 존재감으로 무대를 휩쓸며 안정적인 연기와 감미로운 노래로 탄탄한 실력을 인정받고 있다.이해준의 첫 번째 단독 콘서트 'From Hae:ven' 예매는 티켓링크에서 진행되며 오는 22일(화) 오후 8시부터 티켓 예매할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr