사진=방시혁 SNS

하이브 의장 방시혁이 방탄소년단 제이홉 응원에 나섰다.방 의장은 24일 자신의 인스타그램에 "You killed it, and ARMY completed you!"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에서 방 의장은 방탄소년단 멤버 제이홉과 나란히 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 최근 몰라보게 살이 빠진 비주얼로 나타나 많은 이들을 놀라게 했던 그는 하얀색 티셔츠를 착용했음에도 여전히 건강해 보이는 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편 제이홉은 최근 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경게장)에서 첫 번째 월드투어 '홉 온 더 스테이지'(HOPE ON THE STAGE) 서울 공연을 열었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr