사진=누아엔터테인먼트 제공

누에라(NouerA)가 뜨거운 데뷔 활동을 이어가고 있다.누에라는 지난달 26일 첫 번째 미니앨범 'Chapter: New is Now' 발매하고 타이틀곡 'N.I.N(New is Now)'으로 다양한 음악 프로그램에 출연하며 팬들과의 접점을 넓혀가고 있다. 특히 데뷔 2주차에선 더욱 농익은 무대를 선보이며 남다른 성장세를 보인다.누에라는 강렬하면서도 파워풀한 'N.I.N(New is Now)'에 완벽한 칼군무, 독특한 댄스 브레이크를 더해 국내는 물론 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡고 있다.지난 5일 오후 방송한 MBC M '쇼! 챔피언'에선 데뷔 일주일 만에 첫 1위 후보에 등극하며 '빌보드 루키'라는 수식어를 입증했다. 여기에 더해 '2025 괴물 신인', '퍼포먼스 맛집' 등 특별한 별명까지 얻고 있다.누에라의 데뷔 미니앨범 타이틀곡 'N.I.N(New is Now)'은 새로운 시작과 소망이 모여 강한 외침으로 발전하는 특별한 이야기를 녹여낸 작품이다. 강렬한 비트는 물론 색다른 브릿지, 댄스 브레이크까지 가미해 독특한 색깔을 탄생시켰다.누에라는 정식 데뷔 전 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받았으며 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상해 화제를 모으기도 했다.'N.I.N(New is Now)'을 비롯한 누에라의 데뷔 미니앨범 'Chapter: New is Now' 수록곡들은 현재 전 글로벌 음악 플랫폼에서 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr