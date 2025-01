은혁/ 사진 제공 = 오드엔터테인먼트

그룹 슈퍼주니어 은혁이 데뷔 20년 만에 첫 솔로 앨범을 발매한다.은혁은 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'EXPLORER(익스플로러)'를 공개하고 본격적인 활동에 나선다.은혁의 'EXPLORER'는 90년대의 음악적 감성부터 현재까지의 아이디어를 결합하여 재해석한 솔로 프로젝트다. 은혁은 이번 신보를 통해 과거와 현재를 잇는 이미지와 사운드를 하나의 서사로 압축한 그만의 '레트로토피아'를 그려낸다.특히 타이틀 'UP N DOWN(업 앤 다운)'부터 'A-yo(에이-요)', 'TRAP(트랩)', 'You & I (Feat. 규현)(유 앤 아이)', 'Step By Step(스탭 바이 스탭)', 'Second Chances(세컨드 챈시스)', '있을까 (Special Track)'까지 그간 쌓아 올린 탄탄한 내공과 성장은 물론, 20년 차 아티스트 은혁의 음악적 탐험을 담아낼 계획이다.이전 시대가 가진 에너지를 다시금 조명하며, 한층 세련된 방식으로 음악적 메시지를 선사하는 은혁. 올라운더 솔로 아티스트로 존재감을 떨칠 은혁이 발매에 앞서 'EXPLORER'와 관련된 이야기를 직접 전했다.[이하 은혁 일문일답]Q. 데뷔 이후 약 20년 만에 발매하는 솔로 앨범이다. 소감이 어떤지.▷ 앨범을 준비하는 과정부터 발매를 앞둔 지금까지 너무 설레고 떨리고 긴장됐어요. 정말 오랜만에 느껴보는 감정이에요. 20년 만에 다시 데뷔하는 기분이에요.Q. 미니 1집 'EXPLORER(익스플로러)'를 통해 전하고자 하는 메시지가 있다면?▷ 처음으로 선보이는 솔로 앨범인 만큼 제가 어린 시절 처음으로 좋아했던 뉴 잭 스윙과 힙합 장르의 음악과 춤을 여러분께 보여 드리고 싶었고, 앨범을 준비하면서 저도 순수한 마음으로 음악을 좋아했던 그 때로 돌아간 기분을 느끼고 싶었어요.Q. 타이틀곡 'UP N DOWN(업 앤 다운)'은 어떤 곡인지. 감상 포인트가 있다면?▷ 뉴 잭 스윙 장르의 신나는 댄스 곡으로, 정말 단순하고 쉽게 이 음악을 즐기셨으면 하는 생각으로 작업했어요. 한번 들으시면 바로 따라 부르실 수 있을 거예요.Q. 수록곡 'A-yo(에이-요)' 작사에 참여했다. 이 곡 작사에 참여하게 된 계기가 있다면?▷ 이 앨범의 전체적인 바이브와 제가 들려 드리고 싶은 음악의 목적을 짧고 강렬하게 전해 드리고 싶어서 곡의 콘셉트부터 작사까지 직접 고민하고 참여하게 됐어요.Q. 슈퍼주니어 멤버 동해, 규현이 지원사격에 나섰다. 감회가 새로웠을 거 같은데.▷ 아무래도 혼자서 처음으로 모든 작업을 해가는 과정이 굉장히 부담 되고 힘들었는데 그런 와중에 멤버들이 도움을 주면서 그 곡들을 작업할 때만큼은 가장 편안한 마음으로 작업했던 것 같아요. 멤버들이 너무 든든했고 고마웠어요.Q. 이번 솔로 활동의 목표나 계획이 있는지.▷ 우선 정말 오랫동안 곁에서 응원해 주고 사랑해 주신 팬분들께 큰 선물이 됐으면 하는 마음뿐이고, 제가 열심히 활동해서 올해 20주년을 맞는 슈퍼주니어 활동에도 탄력이 됐으면 좋겠어요.Q. 은혁의 음악을 기다려주신 팬분들과 리스너에게 한 마디.▷ 모든 게 빠르게 지나가고 변하는 흐름 속에서 제 앨범은 오랫동안 들을 수 있는 음악들이 됐으면 좋겠고, 앞으로 또 기회가 된다면 더 다양한 음악으로 여러분께 돌아오겠습니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr