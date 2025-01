그룹 NCT WISH/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 리메이크한 ‘Miracle’(미라클)이 22일 공개된다.NCT WISH의 신곡 ‘Miracle’은 1월 22일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 음원 공개되며, 유튜브 NCT WISH 채널 등을 통해 스페셜 비디오도 동시에 오픈되어 전 세계 팬들의 높은 관심이 기대된다.신곡 ‘Miracle’은 2005년 발표된 슈퍼주니어의 히트곡을 리메이크한 곡으로, 켄지(KENZIE)가 편곡을 맡아 뉴 잭 스윙 장르로 모던하게 재해석했으며, 청량한 사운드와 NCT WISH의 영(Young)한 에너지, 맑은 보컬이 어우러져 듣는 재미를 더한다.음원과 함께 공개되는 스페셜 비디오는 ‘Miracle’ 퍼포먼스를 비롯해 기적 같은 일들이 일어나길 바라며 소원을 비는 귀여운 스토리가 담겨 있으며, Y2K 콘셉트와 NCT WISH 특유의 청량하고 키치한 매력이 어우러져 희망찬 에너지를 만끽할 수 있다.또한 NCT WISH는 1월 23일 Mnet ‘엠카운트다운’, 24일 KBS2 ‘뮤직뱅크’, 25일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 26일 SBS ‘인기가요’ 등 각종 음악 프로그램에 출연해 신곡 ‘Miracle’ 무대를 선사한다.한편, NCT WISH의 ‘Miracle’이 수록된 SM 창립 30주년 기념 앨범 ‘2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE’(2025 에스엠타운 : 더 컬처, 더 퓨처)는 2월 14일 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr