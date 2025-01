/사진 = GLG 제공

그룹 하이키가 첫 팬콘서트를 성황리에 마무리했다.하이키(H1-KEY, 서이·리이나·휘서·옐)는 지난 5일 예스24 라이브홀에서 공식 팬 콘서트 'Find my KEY IN SEOUL'을 성공리에 마쳤다.'Find my KEY IN SEOUL'은 하이키가 지난 2022년 1월 5일 데뷔 이래 3주년을 기념해 국내에서 여는 첫 번째 팬콘서트다. 특히 이번 공연은 모든 곡을 밴드 버전으로 편곡해 새로움과 특별함을 더했다.이날 하이키는 데뷔곡인 'ATHLETIC GIRL(애슬래틱 걸)'을 시작으로 'Crown Jewel(크라운 주얼)', '♥ Letter(러브레터)', '뜨거워지자', '건물 사이에 피어난 장미' 등 많은 사랑을 받은 대표곡부터 숨은 명곡까지 풍성한 세트리스트를 선보였다.또한 하이키는 그동안 어디에서도 보여준 적 없는 솔로 공연까지 다채로운 무대로 현장 열기를 뜨겁게 달궜다. 이뿐만 아니라 하이키는 토크, 게임, 포토타임 등 팬들과 가까이에서 교감할 수 있는 다양한 코너들을 준비해 마이키(팬덤명)를 향한 애정을 듬뿍 드러냈다.이번 팬콘서트에서 하이키는 강렬한 밴드 사운드와 완벽한 라이브 퍼포먼스를 선사했다. 이에 팬들 역시 팬콘서트 내내 열렬한 환호를 보내며 하이키와 특별한 추억을 함께 만들었다.하이키는 지난해 11월 발매한 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)' 리믹스 트랙 'Re: Thinkin' About You(리: 띵킨 어바웃 유)'로 동남아권 차트를 휩쓸고 있다. 필리핀 국민 그룹이자 빌보드에 오른 최초의 동남아 아이돌 그룹 SB19 멤버 조시 쿨렌(JOSH CULLEN)이 컬래버레이션으로 참여해 동남아권 팬들과 현지 언론에서도 큰 사랑을 받고 있다.지난 2023년 미니 1집 타이틀곡 '건물 사이에 피어난 장미'로 많은 사랑을 받은 하이키는 같은 해 발매한 미니 2집 타이틀곡 'SEOUL(서울)'로 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 차지했다. 또 영국 글로벌 음악 매체 NME의 디지털 커버를 장식하는 등 4세대 대표 걸 그룹으로 입지를 굳혔다.한편 하이키는 다양한 무대를 비롯해 온·오프라인 콘텐츠를 통해 전 세계 K팝 팬들과 만날 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr