배우 최진혁의 어머니가 과거 사기꾼에게 당한 금전 피해를 고백했다.5일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 인도네시아 자카르타를 방문한 최진혁의 팬미팅 현장과, 최진혁 모자(母子)의 본격적인 자카르타 여행기가 그려졌다.이날 방송에서 최진혁은 열기가 가득한 팬미팅 현장을 공개했다. 최진혁은 '상속자들' OST부터, 직접 작사에 참여한 신곡 외에도 팬미팅을 위해 열심히 연습했던 BTS 정국의 'Standing Next to You' 댄스까지 완벽하게 소화해 내 감탄을 불러일으켰다.이어 최진혁 모자는 자카르타 최대 규모의 해산물 요리 식당을 찾았다. 함께 식사하던 도중 최진혁의 어머니는 과거를 회상하며 갑자기 눈물을 보였다.최진혁 어머니는 "남들은 잘한다고 하면 되지만 엄마는 확실하게 보는 거다"며 "팬미팅 감동이고, 너무 감사했다"라고 아들의 팬미팅 소감을 얘기했다.엄마가 의외로 안 울더라는 아들의 말에 최진혁 어머니는 눈물을 보였다. 어머니는 "옛날에 가수한다고 세 사람이 모여서"라고 운을 떼자 최진혁은 "가수한다고 서울 와서 집 팔아서 전셋집 얻어주고"라고 회상했다.최진혁 어머니는 "그때가 시발점이었던 것 같다. 그 비싼 집을 얻었는데 그때 월세가 120만 원이었다"며 "어떤 사람이 와서 가수 데뷔 시켜주겠다고 해서 '나는 돈이 없다. 평범하게 키우고 싶다'라고 말했더니 돈 하나도 안 든다고 했는데 그때부터 돈이 계속 늘어났다"라고 털어놨다.가수 수 데뷔를 꿈꾸며 서울에 상경했던 최진혁의 꿈을 미끼로 사기 쳤던 사람 때문에 전셋집까지 팔았던 속 사정을 고백한 것. 최진혁 어머니는 "그 과정이 있었기 때문에 눈물 나고, 대견했다. 고생했다"라고 아들을 칭찬했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr