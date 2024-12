[사진 제공 = 유튜브 ‘김도연’ 화면 캡처

가수 겸 배우 김도연이 유튜브 개인 채널 '김도연'을 오픈했다.김도연은 지난 25일 오후 8시 30분 개인 유튜브 채널을 통해 첫 번째 영상 '기타 카피 on Christmas'를 공개했다.공개된 영상 속 김도연은 'Time Comes in Roses'곡을 연주하면서 노래하는 모습을 보였다. 오랜만에 노래하는 모습을 선보인만큼 감미로운 목소리로 노래와 함께 기타 연주를 이어가던 김도연은 기타 코드가 조금씩 틀릴 때마다 '아니야 이거 아니야' 혼잣말을 하는 등 그동안 쉽게 볼 수 없던 내추럴한 모습을 보이며 친근감을 선사했다.팬들과의 더욱 긴밀한 소통을 하고자 데뷔 후 처음으로 개인 유튜브 채널 '김도연'을 정식 오픈한 김도연이 커버곡 영상을 시작으로 앞으로 어떤 다양한 콘텐츠로 팬들에게 다가갈지에 대한 기대를 높였다.한편, 드라마와 영화를 넘나들며 탄탄한 연기력과 함께 다양한 매력을 발산한 김도연은 최근 데뷔 후 처음으로 연극 '애나엑스'에서 주인공 애나역으로 캐스팅 되며, 사람들의 이목을 집중시키고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr