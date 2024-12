사진 제공=알비더블유, WM엔터테인먼트

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 효정의 첫 시즌송이 오늘 발매된다.효정의 스페셜 싱글 '크리스마스 야간열차'가 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.효정의 솔로곡이자 첫 시즌송으로 많은 기대를 얻고 있는 스페셜 싱글 '크리스마스 야간열차'는 캐치한 멜로디와 스트링, 기타 사운드가 돋보이는 시티 팝 장르의 시즌송이다. 새로운 날들을 향한 여정을 위해 기차에 오르는 뜨거운 설렘을 담은 가사가 인상적이며, 더 멋진 자신을 마주할 첫걸음을 내딛는 이곳에서, 앞으로 눈부신 날들이 기다리고 있을 것이라는 응원을 전하는 곡이다.특히, 효정은 이번 스페셜 싱글에서 직접 작곡에 참여해 눈길을 끈다. 지난 8월 발매한 오마이걸의 미니 10집 앨범 수록곡 'Love Me Like You Do'의 작사에 참여해 자신만의 감성이 담긴 가사로 주목을 받은 효정은 이번에는 작곡까지 역량을 넓히며 아티스트로서 한층 성장한 면모를 보여주고 있다. 또, 국내 대표 작사가 서지음이 참여, 의미 있는 가사와 사랑스러운 효정의 음색이 더해져 설렘 가득한 겨울이야기를 완성했다.밝고 에너지 넘치는 오마이걸의 음악 스타일과는 또 다른 음악적 색채를 보여주며 솔로 아티스트로서 앞으로의 행보를 더욱 기대하게 만드는 가운데, 효정의 스페셜 싱글 '크리스마스 야간열차'는 올 겨울, 새로운 시즌송으로 많은 이들의 사랑을 받을 것으로 기대된다.한편, 효정의 스페셜 싱글 '크리스마스 야간열차'는 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr