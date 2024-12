베이비몬스터/사진 = YG엔터테인먼트

YG 그룹 베이비몬스터가 세 번째 뮤직비디오 'Love In My Heart'로 다시 한번 그 인기에 불씨를 지폈다.16일 공개된 'Love In My Heart'(러브 인 마이 하트) 뮤직비디오는 아련한 무드, 아날로그 풍의 감각적 영상미로 완성됐다. 갈대밭 무성한 공원, 탁 트인 시야의 언덕, 빈티지 감성의 아지트 등 다양한 배경에 녹아든 싱그러운 멤버들의 모습으로 곡의 매력을 배가했다.이전과는 달리 드라마타이즈로 제작된 점 역시 좋은 반응을 얻고 있다. 베이비몬스터가 무지개의 시작점을 찾아 떠나는 과정을 한 편의 영화처럼 담아낸 것. 일곱 빛깔이 모여 아름다운 무지개가 되듯, 그동안 각각 고유의 매력으로 시너지를 발휘해 온 일곱 멤버의 여정을 연상케 해 감동을 더했다는 반응.뿐만 아니라 멤버들은 퍼포먼스 대신 섬세한 감정 표현만으로 연신 눈길을 사로잡으며 폭 넓은 콘셉트 소화력을 실감케 했다. 오리지널 힙합 무드의 'CLIK CLAK'(클릭 클랙), 화려한 색감과 자유분방한 에너지의 'DRIP'과는 다른 베이비몬스터의 또 다른 매력에 음악 팬들은 뜨겁게 호응 중이다.팬들은 다양한 국가의 언어로 "내용이 'Last Evaluation'부터 지금까지의 과정을 떠올리게 한다. 팬들이라면 가슴 뭉클해지는 영상", "베이비몬스터표 청춘 드라마 감성", "콘서트에서 라이브 들으면 벅차오를 것 같다", "베이비몬스터표 YG 감성 뮤비 탄생"이라며 공감했다.한편 베이비몬스터는 내년 1월 25일·26일 서울 KSPO DOME서 데뷔 첫 월드투어 신호탄을 쏘아 올린다. K팝 신인 걸그룹으로서 초고속 KSPO DOME 입성을 알린 이들은 이어 미국 뉴저지·로스엔젤레스, 일본 카나가와·아이치·오사카·후쿠오카 등으로 발걸음을 옮겨 글로벌 저변 확장에 나선다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr