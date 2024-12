사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 뷔가 준비한 첫 번째 겨울 선물 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'가 전 세계에서 뜨거운 사랑을 받고 있다.10일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(12월 14일 자)에 따르면, 뷔와 박효신이 함께한 디지털 싱글 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'가 빌보드 메인 송차트 '핫 100' 99위에 신규 진입했다. K-팝 가수의 재즈 듀엣곡이 이 차트에 입성한 것은 이번이 처음이다.이로써 뷔는 '핫 100'에 진입한 다섯 개의 솔로곡을 보유하게 됐다. 그중에 두 곡은 올해 발표한 노래다. 뷔는 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'를 비롯해 지난 3월 내놓은 디지털 싱글 'FRI(END)S'로 '핫 100' 65위에 오른 바 있다.'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'는 연말 특별 차트인 '홀리데이 디지털 송 세일즈', '홀리데이 톱 100'에서 각각 1위, 62위를 차지했다. 또한 '글로벌(미국 제외)' 14위, '글로벌 200' 33위에 자리했다. '디지털 송 세일즈'에서는 정상에 올랐다. 정통 캐럴이 차트를 점령해 신곡이 주목받기 어려운 연말에 거둔 성과이기에 더욱 뜻깊다.방탄소년단 멤버들의 흥행은 여기서 그치지 않았다. 지민의 'Who'는 빌보드 '핫 100' 47위, 이 곡이 담긴 솔로 2집 'MUSE'는 메인 앨범차트 '빌보드 200' 114위에 랭크되며 20주 연속 순위권에 들었다. 이로써 지민은 최근 10년 기준 '핫 100' 차트에 가장 오래 머문 K-팝 솔로 가수가 됐다. 지민의 이번 주 성적은 지난주보다 상승했다는 점에서 더 의미가 크다. 'Who'는 지난주 대비 9계단, 'MUSE'는 43계단 순위가 올랐다.'Who'는 세부 차트에서도 인기몰이 중이다. 이 곡은 '글로벌(미국 제외)'(23위), '글로벌 200'(24위), '스트리밍 송'(35위), '디지털 송 세일즈'(13위)에 이름을 올렸다. 'MUSE'는 '월드 앨범'에서 5위에 자리했다.진의 첫 솔로 앨범 'Happy'도 여전히 강세다. 이 음반은 '빌보드 200'(160위)에 3주 연속 차트인 한 데 이어 '톱 앨범 세일즈' 37위, '월드 앨범' 7위를 기록했다. 타이틀곡 'Running Wild'는 '글로벌(미국 제외)' 29위, '글로벌 200' 52위에 랭크됐다. 선공개 곡 'I'll Be There'는 '글로벌(미국 제외)' 167위, '네게 닿을 때까지'는 '월드 디지털 송 세일즈' 6위에 오르는 등 수록곡도 고른 인기를 얻었다.정국의 첫 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'은 '글로벌(미국 제외)' 80위, '글로벌 200' 148위에 머물렀다. 이 곡은 각 차트에서 73주 째 순위권을 지키며 정국의 막강한 글로벌 위세를 입증하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr