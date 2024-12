사진=드림캐쳐컴퍼니 제공

2017년 1월 데뷔한 그룹 드림캐쳐(DREAMCATCHER)가 크리스마스를 달콤하게 물들인다.드림캐쳐(지유·수아·시연·한동·유현·다미·가현)는 지난 5일 오후 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 'My Christmas Sweet Love(마이 크리스마스 스윗 러브)'의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 신보에는 타이틀 'My Christmas Sweet Love'를 비롯해 'Jazz Bar(재즈 바) (Carol ver.)', 'Wonderland(원더랜드) (Carol ver.)'까지 총 세 개의 트랙이 담긴다. 곡명에서부터 크리스마스 무드가 느껴지는 타이틀은 물론, 드림캐쳐의 기존 곡들이 캐롤 버전으로 새롭게 탄생해 리스너들의 기대가 더해지고 있다.드림캐쳐와 꾸준하게 호흡을 맞춰 온 프로듀서 진이 참여해 특유의 음악 색깔을 예고하는가 하면, 트랙리스트 이미지 속 겹겹이 쌓인 스웨터가 포근한 무드를 선사하며 올겨울을 따뜻하게 감싸줄 드림캐쳐표 캐롤을 향해 궁금증을 한껏 높이고 있다.신보 발매와 더불어 드림캐쳐는 연말 콘서트를 통해 팬들과 만난다. 이들은 오는 24일과 25일 서울 예스24라이브홀에서 '7 Doors of Christmas: A Lucky Encore(세븐 도어스 오브 크리스마스: 어 럭키 앙코르)'를 열고 팬들과 함께 뜻깊은 크리스마스의 추억을 남길 예정이다.앞서 미니 10집 'VirtuouS(버추어스)'로 강인한 히어로의 모습을 그려냈던 드림캐쳐는 이번 신보를 통해 새로운 변신에 나선다. 크리스마스 시즌에 맞춰 돌아오는 만큼, 연말을 특별하게 장식할 'My Christmas Sweet Love'에 이목이 쏠린다.드림캐쳐의 'My Christmas Sweet Love'는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr