그룹 레드벨벳 아이린/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 아이린이 유튜브 채널 '하이슬기 Hi Seulgi'에 전격 출연한다.아이린은 오늘(6일) 오후 7시 공개되는 유튜브 '하이슬기 Hi Seulgi' 채널에 게스트로 등장, 슬기와 함께 촌캉스를 만끽하며 다채로운 이야기를 나눌 예정이어서 글로벌 팬들의 높은 관심이 기대된다.특히 이번 콘텐츠에서 아이린은 슬기와 힐링 모먼트를 즐기는 것은 물론, 데뷔 10년 만에 첫 미니앨범 'Like A Flower'(라이크 어 플라워)를 발표한 소감과 앨범에 담고자 한 메시지, 퍼포먼스 소개 등 작업 비하인드 스토리를 솔직하게 전해 다양한 재미를 선사할 예정이다.더불어 아이린과 슬기는 연습생 시절부터 레드벨벳, '레드벨벳-아이린&슬기' 유닛 활동까지 오랜 시간 특별한 우정을 쌓아오며 팬들 사이에서 '극강의 조합'으로 알려졌던 바, 이번 콘텐츠를 통해 오랜만에 뭉친 '아슬'이 보여줄 '찐친' 케미스트리에 더욱 이목이 집중된다.또한 아이린은 오늘 KBS 2TV '뮤직뱅크', 7일 MBC '쇼! 음악중심', 8일 SBS '인기가요' 등 음악 프로그램에서 중독적인 멜로디의 타이틀 곡 'Like A Flower' 무대를 선보이며 활발한 활동을 이어간다.한편, 지난 11월 26일 발매된 아이린 첫 솔로 앨범 'Like A Flower'는 초동 판매량(발매 후 첫 일주일 판매량) 33만 장을 돌파했으며, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 23개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 및 판매액 100만 위안 돌파 시 부여하는 '플래티넘 앨범' 인증을 획득하며 좋은 반응을 얻고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr