그룹 이즈나/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 이즈나가 '2024 MAMA AWARDS'(마마 어워즈) 무대에 올랐던 데에 대해 이즈비는 기쁜 마음을 표하며 앞으로의 포부를 함께 밝혔다.이즈나(izna, 코코, 마이, 유사랑, 방지민, 윤지윤, 최정은, 정세비)가 25일 오후 2시 이들의 첫 미니앨범 'N/a'(나) 발매를 기념해 데뷔 쇼케이스를 개최했다.이날 정세비는 "저희가 이렇게 큰 무대(마마 어워즈)에서 데뷔 무대를 할 수 있음이 영광이고 감사한 마음이 들었다. 팬분들의 함성을 들으면서 무대하니 벅차올랐고 꿈을 잠시 꾸고 일어난 느낌이었다"며 미소지었다.방지민은 "저희가 첫 무대를 '마마 어워즈'에서 보여드렸는데 내년에는 '마마 어워즈'에서 신인상을 받고 싶다. 그리고 전 세계에 있는 팬들을 만나고 싶다"고 앞으로의 포부를 밝혔다. 더불어 그는 "우린 무대 위에 있을 때 가장 빛난다고 생각한다"며 '무대 천재'라는 수식어를 갖고 싶다고도 말했다. 여기에 코코는 "개인적으로는 음악방송 1, 2위를 하고 싶다"고 덧붙였다.이즈나는 지난 7월 Mnet 서바이벌 프로그램 '아이랜드2'에서 선정된 7명 멤버로 구성된 그룹이다. 데뷔 미니 앨범 'N/a'는 무한한 가능성을 가진 소녀들이 자신의 한계를 뛰어넘어 새로운 세상에 도전한다는 의미를 담고 있다. 이 앨범에는 타이틀곡 'izna'를 비롯해 'TIMEBOMB'(타임밤), '아이랜드2' 미션곡이었던 'IWALY(I will always love you) (아이 윌 올웨이즈 러브 유)', 'DRIP(드립)', 'FAKE IT(페이크 잇)'까지 총 다섯 개의 트랙이 수록된다. 타이틀 곡 'IZNA'는 중독적인 후렴구와 미니멀한 비트가 인상적인 힙합 장르의 곡이다.한편, 이즈나의 첫 미니앨범 'N/a'(나)는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr