그룹 이즈나/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 이즈나가 롤모델로 선배 그룹 블랙핑크를 꼽았다.이즈나(izna, 코코, 마이, 유사랑, 방지민, 윤지윤, 최정은, 정세비)가 25일 오후 2시 이들의 첫 미니앨범 'N/a'(나) 발매를 기념해 데뷔 쇼케이스를 개최했다.이날 롤모델이 누구냐는 기자 질의에 최정은은 "많은 선배님들의 모습을 보고 연습을 하고 있다. 그 중에서도 특히 그룹 블랙핑크 선배님들 모니터링 많이했다"고 답했다. 그는 "춤과 노래를 완벽하게 하시는 모습에 놀랐고 그 모습을 따라하고자 노력했다. 더 많은 퍼포먼스 보고 배워서 저희만의 모습 보여드리겠다"며 롤모델을 본받고자 하는 의지를 드러냈다.이즈나는 지난 7월 Mnet 서바이벌 프로그램 '아이랜드2'에서 선정된 7명 멤버로 구성된 그룹이다. 데뷔 미니 앨범 'N/a'는 무한한 가능성을 가진 소녀들이 자신의 한계를 뛰어넘어 새로운 세상에 도전한다는 의미를 담고 있다. 이 앨범에는 타이틀곡 'izna'를 비롯해 'TIMEBOMB'(타임밤), '아이랜드2' 미션곡이었던 'IWALY(I will always love you) (아이 윌 올웨이즈 러브 유)', 'DRIP(드립)', 'FAKE IT(페이크 잇)'까지 총 다섯 개의 트랙이 수록된다. 타이틀 곡 'IZNA'는 중독적인 후렴구와 미니멀한 비트가 인상적인 힙합 장르의 곡이다.한편, 이즈나의 첫 미니앨범 'N/a'(나)는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr