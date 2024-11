그룹 방탄소년단 진, 레드벨벳 웬디/사진=진 팬쇼케이스 위버스 라이브 캡처

그룹 방탄소년단 진이 그룹 레드벨벳의 웬디와 깜짝 라이브 듀엣 무대를 펼쳤다.17일 오후 5시 진은 지난 16일에 이어 서울 장충체육관에서 솔로 앨범 'Happy'(해피) 발매 기념 팬 쇼케이스 'Jin 'Happy' Special Stage'(진 '해피' 스페셜 스테이지) 2일차 공연을 개최하고 팬들을 만났다.이날 진의 팬쇼케이스 ''Heart on the Window (with 웬디)'(하트 온 더 윈도우) 라이브 무대에는 웬디가 무대에 게스트로 참여해 팬들의 환호를 불러일으켰다. 둘은 팀 내 실력파 보컬로 유명한 만큼 탄탄하고 매끄러운 보컬로 감탄을 자아냈다.웬디는 무대를 마친 뒤 진을 향해 "처음에 곡을 들었을 때 곡이 너무 좋아서 연습하고 녹음하면서도 너무 좋았다"며 "무대에 선 지금은 무척 떨린다. 저희 팬분들이 아닌 아미 분들 앞에서 노래하려니 재데뷔한 느낌이다"고 너스레를 떨었다.또한, 진은 이날 웬디와의 듀엣곡 'Heart on the Window (with 웬디)' 작업기를 공개했다. 그는 "이번 앨범을 위해 듀엣을 누구와 할지 고민하고 있었다. 그러던 중 아는 형님과 밥을 먹는 자리가 있었다"며 말문을 열었다.그는 "'나 웬디랑 듀엣하고 싶다'고 말하니까 그 형님이 웬디 씨의 번호를 안다는 거다. 전화를 걸어달라고 했다. '안녕하세요 저 방탄 진인데 아시냐'고 했더니 웬디 씨가 '알죠'라고 하더라. 그래서 '앨범 나오는데 웬디님과 듀엣하고 싶은데 어떠시냐'고 물었다. '너무 좋다'는 웬디 반응에 일사천리로 진행했다. 웬디 씨와 그 형님에게 감사하다고 전하고 싶다"고 설명했다.한편, 진은 지난 15일 첫 솔로 앨범 'Happy'를 발매했다. 타이틀곡 '러닝 와일드'(Running wild)로 활동에 돌입한 그는 지난 16일 팬쇼케이스 1일차 무대에서 첫 무대를 선보였다. '해피'는 행복을 찾는 여정을 함께하자는 메시지를 담은 앨범이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr