그룹 2NE1이 데뷔 15주년 콘서트 투어의 규모를 점차 확장하며 굳건한 글로벌 인기를 입증했다.26일 YG엔터테인먼트에 따르면 2NE1은 내년 1월 26일 방콕에서 '2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK]'을 개최한다. 당초 예정돼 있던 1월 25일 공연에 대한 뜨거운 호응에 힘입어 콘서트 일정을 확대한 것.이로써 2NE1은 총 9개 도시, 20회에 걸쳐 아시아 투어를 열게 됐다. 오랜 기다림 끝에 전 세계 블랙잭(팬덤명)들과 교감할 수 있는 뜻깊은 기회가 마련된 만큼 가급적 많은 공연으로 각국의 관객들을 찾아가겠다던 YG의 약속이 차근차근 실현되고 있는 셈이다.무엇보다 글로벌 팬들의 폭발적인 성원과 관심이 있었기에 가능했다. 실제 2NE1은 서울, 마닐라, 고베, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 타이베이에서 추가 오픈한 회차를 포함해 전 공연 솔드 아웃을 기록하며 변함없는 존재감과 막강한 티켓 파워를 실감케 했다.특히 최근 서울 콘서트를 통해 약 10년 6개월 만의 완전체 무대를 선보이며 팬들의 기대감은 최고조에 달한 상황. 세대와 장르를 아우르는 수많은 히트곡으로 K팝의 전성기를 이끌었던 이들은 '레전드 걸그룹'이라는 수식어에 걸맞은 음악과 퍼포먼스로 다시 한번 관객들의 마음을 뒤흔들 전망이다.한편 2NE1은 지난 4일·5일·6일 서울 방이동 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL'을 성공적으로 마치며 아시아 투어의 포문을 열었다. 이들은 마닐라, 자카르타, 고베, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 타이베이로 발걸음을 옮겨 그 열기를 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr