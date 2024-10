그룹 키스오브라이프/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 키스오브라이프 쥴리/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 이번 컴백을 통해 다양한 음악성을 보여주겠다며 자신감을 내비쳤다.키스오브라이프는 15일 오후 4시 서울 광진구에 위치한 예스24 라이브홀에서 미니 3집 'Lose Yourself'(러브 유어셀프) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.이날 쥴리는 "이번 활동에 많은 선배님과 활동할 예정인데, 함께 음악을 하면서 무대를 꾸며나가는 것 자체가 영광이다. 저희 특별한 점은 다양한 음악성을 시도했다는 게 아닐까 싶다"며 키스오브라이프만의 장점을 밝혔다. 그는 "힙합과 알앤비에 대한 이해도가 높아서 그런 요소가 녹여진 퍼포먼스와 음악 장르가 우리만의 특색일 것 같다"고 설명했다.벨은 이어 "수록곡마다 장르도 다르고 찾아볼 수 있는 매력도 다르다. 대중들이 수록곡 들으면서 그 매력을 찾게 하도록 하기 위해 정말 노력을 많이 기울였다"고 작업에 기울인 노력을 언급했다.쥴리는 "수록곡과 타이틀을 늘 상반된 느낌으로 내고자 한다. 다양한 음악성을 소화할 수 있다는 걸 보여드리고 싶다는 생각이다"라며 덧붙였다.키스오브라이프의 세 번째 미니 앨범 'Lose Yourself'는 타이틀곡 'Get Loud'(겟 라우드)를 비롯해 총 7개 트랙이 수록됐다. 'Get Loud'는 더기 스타일의 힙합 리듬과 라틴 풍의 멜로디, 이를 뒷받침하는 기타 스트로크 찹을 특징으로 하는 곡이다. 이 곡의 가사는 자신이 좋아하는 것에 몰입하며 꿈을 꾸는 이들의 이야기를 다루고 있다. 특히 멤버 벨이 작곡에 참여했다. 벨은 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'을 비롯해 '안녕, 네버랜드', 'My 808', 'Says It', 'Te Quiero' 등에 참여해 대중적 사랑을 받았던 바 있다.한편, 키스오브라이프의 미니 3집 'Lose Yourself'는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr