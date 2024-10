사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 개성 가득한 스웨그를 뽐냈다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 10일 0시 공식 채널을 통해 미니 3집 'Lose Yourself'의 타이틀곡 'Get Loud' 첫 번째 티저 영상을 오픈했다. 텅 빈 도로를 홀로 걷던 하늘이 멤버들을 발견하고 나란히 서는 모습이 담긴 이번 티저에서 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 매혹적인 비주얼과 한층 더 힙해진 스타일, 시크한 무드가 돋보이는 표정이 어우러지며 시선을 사로잡았다.또한 신곡 'Get Loud'의 음원 일부도 공개됐다. 귀를 사로잡는 트렌디한 기타 사운드와 함께 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 개성 강한 보이스가 이날 티저 영상을 통해 일부 공개되며 이들이 선보일 독보적인 음악을 다시 한번 기대하게 했다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 미니 3집 앨범 'Lose Yourself'는 타이틀곡 ‘Get Loud'를 포함해 그루비한 R&B, 힙합, EDM 등 다양한 장르에 도전, 한층 더 진해진 이들의 아티스트적인 면모를 담았다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 미니 3집 'Lose Yourself'는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr