사진=Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 제공

'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 첫 탈락팀이 발생하는 2차전 막이 오른다.8부작으로 이번 주 중반부에 접어든 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 4화에서는 2차전 'IDENTITY'(아이덴티티) 미션이 시작된다.지난주 방송에서는 1차전 'VS'(브이에스) 미션이 마무리되며 반전을 거듭한 결과가 발표됐다. 앞서 진행된 평가전 최하위의 설움을 딛고 크래비티(CRAVITY)가 1차전 팀 랭킹 정상에 오르는가 하면, 평가전 팀 랭킹 1위였던 에잇턴(8TURN)이 1차전 최하위로 수직 하락하는 등 한 치 앞도 예상할 수 없는 전개가 그려졌다.첫 탈락이 걸린 이번 2차전 'IDENTITY'(아이덴티티) 미션에서는 자신들의 노래를 통해 팀 정체성을 보여줄 예정이다. 1, 2차전 누적 점수로 탈락 후보가 결정되는 만큼 1차전 최하위 7위를 기록한 에잇턴을 비롯해 반등이 필요한 6위 더크루원(ATBO·JUST B), 그리고 상위권 팀들까지 모두가 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황.그동안 한 명의 에이스가 각 팀을 대표했다면, 이번에는 에이스가 한 명 더 합세해 치열한 생존경쟁에 나선다. 지키려는 자와 뺏으려는 자의 치열한 승부를 엿볼 수 있는 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 4화는 오는 10일 목요일 밤 9시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr