사진제공=아르마다이엔티

보이그룹 원팩트(ONE PACT)의 두 번째 미니 앨범 '[fallIn']'의 베일이 벗겨졌다.원팩트의 소속사 아르마다이엔티는 4일 오후 7시 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 '[fallIn']'의 하이라이트 메들리 영상을 게재, 음원 일부가 최초로 공개됐다.공개된 하이라이트 메들리 영상에는 원팩트의 신보 타이틀곡 'DESERVED'를 포함한 총 6개 트랙의 음원 일부가 담긴 가운데, 음원과 조화롭게 어우러지는 글리치 효과를 활용한 트렌디한 영상으로 보는 이들에게 강력한 중독성을 자아낸다.원팩트는 부드럽고 청량한 신시사이저와 비트 사운드가 돋보이는 팝 알앤비가 돋보이는 'At the last moment'를 시작으로 후렴의 강렬한 비트가 특징인 댄스 팝 곡인 'I Still do', 이별 후 정처 없이 헤메이며 방황하는 마음을 담아낸 팝 알앤비 '걷다보면', 헤어진 연인에게 다음 생에는 그 누구도 진심으로 널 사랑할 수 없길 바라는 감정을 담아낸 곡 '다음 생', 아날로그틱한 EP 사운드와 감성적인 보컬이 어우러진 'My dear'까지 다채로운 수록곡으로 한계 없는 음악적 역량을 입증할 예정이다.원팩트만의 새로운 음악적 스펙트럼으로 귀를 사로잡은 가운데, 이 중 팬들의 기대 속 베일을 벗은 타이틀곡 'DESERVED'에 가장 큰 관심이 쏠렸다. 'DESERVED'는 리드미컬한 하우스 비트와 중독성 있는 신시사이저 리프가 특징인 팝 댄스 장르로 사랑받을 자격이 있음에도 불구하고 상처를 주는 연인에게 느끼는 복잡한 심경을 담아낸 곡이다.이번 미니 앨범 '[fallin']'은 이별이라는 주제를 통해 겪게 되는 다채로운 감정의 스펙트럼이 녹아든 앨범이다. 이 감정들은 단순히 겉으로 드러나는 슬픔이나 상실이 아닌, 내면 깊숙이 자리한 복합적이고 은유적인 감정들로 이를 진정성 있게 담아냈다. 이를 통해 원팩트는 자신의 경험과 맞닿는 감정선을 발견한 리스너들에게 위로와 공감을 전할 예정이다.원팩트의 두 번째 미니앨범 '[fallIn']'은 오는 18일 오후 6시에 발매되며, 지난 4일 오후 3시부터 '[fallIn']'의 예약 판매가 각종 음반 사이트를 통해 시작됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr