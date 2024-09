사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 RM이 'LOST!' 뮤직비디오로 전 세계 전문가들의 눈길을 사로잡았다.RM이 올 5월(이하 현지시간) 발표한 두 번째 솔로 앨범 'Right Place, Wrong Person'의 타이틀곡 'LOST!' 뮤직비디오가 독일에서 개최되는 '시슬로페(CICLOPE) 페스티벌' 뮤직비디오 부문과 '영국 뮤직비디오 어워드(UKMVA) 2024'에 노미네이트 됐다.시슬로페 페스티벌은 광고 및 엔터테인먼트 분야 국제 영상제로 크리에이티브 업계 권위자들이 매년 각 분야에서 가장 우수한 작품과 인물을 뽑아 발표한다. 'LOST!'는 뮤직비디오 카테고리 중 연출(Direction), 촬영(Cinematography), 프로덕션(Production Design), 컬러 그레이딩(Color Grading) 등 4개 부문 수상 후보로 선정됐다.'LOST!' 뮤직비디오는 올해 영국 뮤직비디오 어워드 수상 후보에도 이름을 올렸다. 'LOST!'는 베스트 얼터너티브 인터내셔널(Best Alternative International), 베스트 프로덕션 디자인(Best Production Design in a Video), 베스트 비주얼 이펙트(Best Visual Effects in a Video) 등 총 3개 부문에 노미네이트 됐다. 또한 뷔가 올 3월 발표한 디지털 싱글 'FRI(END)S' 뮤직비디오는 베스트 팝 인터내셔널 부문 후보가 됐다. 정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)' 뮤직비디오는 지난해 K-팝 최초로 이 부문 수상 후보에 선정되기도 했다.시슬로페 페스티벌은 10월 10일, 영국 뮤직비디오 어워드는 10월 25일 수상작을 발표한다.RM은 다큐멘터리 영화 'RM: Right People, Wrong Place'로 영화계에서 뜨거운 관심을 받고 있다. 이 영화는 K-팝 다큐멘터리 최초로 제29회 부산국제영화제(BIFF) 오픈 시네마 부문에 초청돼 내달 7일 상영된다. 오픈 시네마는 영화제 초청작 중 작품성과 대중성을 겸비한 신작 및 국제적인 관심을 모은 작품들을 선보이는 부문이다. 'RM: Right People, Wrong Place'는 지난 24일 오전 10시 예매 오픈과 동시에 전석 매진됐다.정국은 단독 다큐멘터리 영화 'JUNG KOOK: I AM STILL'로 관객들과 만나고 있다. 영화진흥위원회의 영화관입장권통합전산망(KOBIS)에 따르면, 'JUNG KOOK: I AM STILL'은 지난 18일 국내 박스오피스에 5위로 진입한 후 줄곧 상위권을 유지하고 있으며, 미국과 독일 38주차(2024년 9월 20일~22일) 박스오피스에서 모두 9위를 차지했다.한편 'LOST!' 뮤직비디오는 팝스타 해리 스타일스(Harry Styles)의 뮤직비디오 디렉터로 유명한 프랑스의 오베 페리(Aube Perrie)가 메가폰을 잡고, RM이 생각의 미로를 탈출하는 주인공으로 직접 출연했다. 이 뮤직비디오는 곳곳에 등장하는 의미있는 오브제, 공간의 크기와 비율이 불규칙적으로 변하는 위트 있는 연출 등으로 공개 당시부터 큰 관심을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr