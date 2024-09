엑소 첸/ 사진=텐아시아 사진 DB

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 첸(CHEN)이 디지털 싱글 'Beyond: (비욘드:)'를 발표한다.첸의 소속사 INB100은 27일 0시, 공식 채널을 통해 독특한 손글씨로 'Beyond: CHEN 2024.10.01'이라고 쓰인 이미지를 공개하며 오는 10월 1일 신곡 발표를 예고했다.지난 5월 발표한 미니 4집 'DOOR(도어)'가 첸의 음악 세상으로 팬들을 초대한다는 의미였다면, 이번 디지털 싱글 'Beyond:'는 'DOOR'를 통해 초대된 팬들에게 전하는 고마움을 담은 앨범이다. 'DOOR'를 넘어 펼쳐질 첸만의 세상에 대한 무궁한 가능성을 ':(콜론)'으로 표현했다.10월 1일 공개되는 디지털 싱글 'Beyond:'에는 첸이 지난 21~22일 개최된 팬콘 'Beyond the DOOR in Seoul'에서 라이브로 선보였던 'Love you'외에 신곡 한 곡이 함께 수록된다.'Love you'는 몽환적인 피아노와 팝 사운드가 인상적인 팝 발라드 장르로 첸의 감성 짙은 보컬의 매력을 느낄 수 있는 곡이다. 특히 첸의 감성이 돋보이는 서정적인 가사는 첸이 팬들에게 전하고자 하는 메시지를 잘 담아내고 있다.첸은 10월 1일 디지털 싱글 'Beyond:'를 발표한 후 팬콘 'Beyond the DOOR' (비욘드 더 도어) 아시아 투어를 개최한다. 첸의 팬콘 아시아 투어는 오는 10월 25일 대만 타이베이를 시작으로 11월 2일 태국 방콕, 11월 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르, 11월 23일 필리핀 마닐라까지 이어질 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr