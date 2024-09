/사진 = 아이앤비백

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 첸(CHEN)이 팬콘에서 신곡을 선공개한다.첸의 소속사인 INB100측은 “오는 21일과 22일, 동덕여대 백주년 기념관에서 개최하는 2024 CHEN FAN-CON ‘Beyond the DOOR in Seoul(비욘드 더 도어 인 서울)’에서 공연을 찾은 팬들을 위해 신곡 ‘Love you(러브 유)’를 처음 선보일 예정이다”라고 밝혔다.데뷔 후 처음 개최하는 솔로 팬콘인 만큼 첸이 팬들에게 특별한 선물을 선사하기 위해 신곡을 공개하기로 결정한 것.첸은 신곡 공개와 함께 공연장 앞 포토존에 자신이 직접 제작한 벤치를 배치해 팬들이 팬콘에서 또 다른 추억을 남길 수 있도록 선물을 준비했다.19일 공식 채널을 통해 공개된 영상에서 첸은 팬콘 포토존 관련 회의를 하던 중 팬들이 앉아서 사진을 찍을 수 있는 벤치를 놨으면 좋겠다고 제안했고, 즉석에서 직접 벤치를 만들겠다고 선언했다.이후 첸은 디자인과 목재 선정부터 재단, 본드 칠, 조립, 샌딩, 오일칠까지 모든 과정에 직접 참여해서 정성스레 벤치를 만들어냈다.첸은 “모든 과정들에 담긴 제 진심이 전해졌으면 좋겠다는 마음뿐이었던 것 같아요”라며 “팬분들의 손때도 많이 묻었으면 좋겠고, 머물렀다 간 흔적들이 남았으면 좋겠어요. 제가 여러분께 어떤 마음으로 다가가고 싶었는지를 생각해 주셨으면 좋겠습니다”라고 벤치를 만든 소감과 의도를 전했다.2024 CHEN FAN-CON 'Beyond the DOOR in Seoul’은 신곡 ‘Love you’와 지난 5월에 발표한 미니 4집 ‘DOOR’의 전곡 무대, 과거 히트곡들은 물론 큰 사랑을 받았던 드라마 OST까지, 첸의 매력적인 보컬에 흠뻑 취할 수 있는 시간이 될 예정이다.또한, 첸은 무대뿐만 아니라 게임 등 특별한 이벤트로 팬들에게 더욱 가까이 다가갈 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr