가수 화사가 19일 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 두 번째 미니 앨범 'O(오)' 발매 간담회에서 포즈를 취하고 있다.미니 2집 ‘O’는 화사의 긍정적인 애티튜드를 만나볼 수 있는 앨범으로, 타이틀 ‘NA’를 비롯해 ‘Road(로드)’ ‘HWASA(화사)’ ‘EGO(이고)’ ‘OK NEXT(오케이 넥스트)’ ‘just want to have some fun(저스트 원트 투 해브 썸 펀)’ ‘O’까지 총 일곱 개의 트랙이 수록된다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr