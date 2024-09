사진=JTBC 'My name is 가브리엘' 캡처

JTBC 예능 'My name is 가브리엘'의 덱스와 가비가 본체 그대로의 캐릭터를 뽐내며 타인의 삶에 스며들었다.지난 6일 방송된 'My name is 가브리엘(이하 마이 네임 이즈 가브리엘)' 10회에서는 새로운 가브리엘로 합류한 덱스와 가비의 이야기가 펼쳐졌다.사전 인터뷰에서 덱스는 어릴 적 꿈이 화가였다고 전하며 "뭔가 손으로 하는 것에 빠져든다"라고 말했다. 실제로 차량 래핑은 물론, 선팅까지 직접 할 정도로 도전하는 것을 좋아하지만, 반전으로 '똥손'이라는 게 덱스의 이야기. 이어 못 가본 유럽을 가보고 싶다고 밝힌 덱스는 가장 큰 걱정거리로 오이도 못 먹는 아기 입맛을 언급하며 "'3000만큼 사랑해'란 말이 있듯 저는 '오이만큼 싫어해'라고 한다"라는 '덱스어'를 공개해 폭소를 자아냈다.덱스와 매칭된 나라는 8000년 역사를 가진 와인 발상지이자 유라시아의 작은 스위스라 불리는 '조지아'였다. 현지 공항에 도착한 덱스는 통상적인 가브리엘들의 행보와 달리 본인 이름 그대로 여행사 가이드 투어에 꼈고, 현지에서 처음 만난 투어 일행 중 한 명에게 "남자친구 있냐"라는 습관성 플러팅을 던져 현장을 빵 터지게 만들었다.조지아 전통 항아리를 만드는 공방에 도착한 덱스에게 누군가 '라티'라고 부르며 가브리엘의 정체도 베일을 벗었다. 조지아 시골 마을에서 항아리 제조사 라티의 72시간을 살게 된 덱스는 갑자기 생긴 아내와 두 자녀의 존재에 당황도 잠시, 조지아 와인부터 조지아 전통주인 '짜짜'를 마시며 아버지와 급속도로 가까워졌다. 거친 아버지의 손에서 친할아버지의 향수를 느낀 덱스의 이야기도 여운을 남겼다. 그는 "할아버지가 최근 돌아가셨는데, 저희 할아버지도 농부였다. 그래서 손이 똑같나 보다"라고 털어놨다.덱스는 연이은 원샷으로 금세 만취 모드가 됐다. 캐리어에서 컵라면과 참치를 꺼내 폭풍 먹방을 선보인 뒤 선글라스를 낀 채 곯아떨어진 모습으로 웃음를 안기기도. 다음 날 덱스는 조지아 아버지, 어머니를 향한 모닝 뽀뽀로 하루의 시작을 열었다. 시골에서의 자급자족 라이프가 본격 시작됐고, 덱스는 돼지 밥 주기, 빵 반죽하기, 치즈 만들기, 외양간 청소, 장작 패기까지 끝없는 일거리를 소화하는 모습을 보였다. 그런가 하면 소 방목 중 자신을 걱정해 찾으러 온 아버지에게 꽃을 내미는 플러팅으로 아버지의 마음을 녹이기도 했다.자급자족 시골 생활은 UDT 출신 덱스가 소화하기에도 엄청난 체력을 요구했다. 쉼 없는 일거리에도 정작 '힘들다'라는 한 마디를 하지 않던 덱스는 "라티의 삶이자 인생인데 인생을 힘들어하면 안 되지 않나"라고 말했다. 또한 부족한 손기술이지만 어머니와 함께 하나부터 열까지 직접 반죽해 만든 치즈빵을 먹으며 "이 재료들이 어디서 어떻게 만들어지고 어떤 고생으로 만들어졌는지 다 알기 때문에 더 맛있게 느껴진다"라고 환히 웃었다.멕시코 수도 멕시코시티로 향한 가비의 72시간도 막을 올렸다. 외향형 'EEEE'의 대표주자인 가비는 사전 인터뷰를 통해 "사람들의 응원 속에서 춤을 추면 무아지경에 빠진다"라며 구체적으로 쾌활한 여자의 삶과 매칭이 됐으면 좋겠다는 바람을 전했다. 출발 당일 각국 맞춤형으로 가발을 10개 넘게 챙겨온 가비는 정열의 나라 멕시코로 향한다는 사실에 "내 스타일"이라며 샘솟는 에너지를 감추지 않았다.'조나단 찾기'라는 미션까지 받고 멕시코시티 공항에 도착한 가비는 오매불망 찾던 조나단이 자신의 아빠임을 알고 당혹스러운 표정을 감추지 못했다. 더욱 충격적인 사실은 가브리엘 최초 성별이 뒤바뀐 남자가 됐다는 점. 열아홉 살의 멕시코 밴드 멤버 우시엘의 삶을 살게 된 가비는 "다른 사람의 인생을 사는데 왜 성별이 바뀐다는 생각을 못 했을까"라며 "누가 저한테 '아빠야'라고 하는데 고산병이 싹 나았다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.가비는 가족들이 기다리는 집에 도착해 드럼에 푹 빠진 우시엘의 방을 살피며 본격 우시엘의 삶에 스며들었다. 우시엘의 바뀐 성별에도 덤덤한 모습을 보였던 가족들은 알고 보니 너무 놀랐지만 이를 내색하지 않았던 속내를 풀어내기도. 그런가 하면 캐리어 2개에 가발과 의상들을 잔뜩 챙겨온 가비는 여동생에게 아낌없이 모든 옷을 챙겨주며 "외동이다 보니 언니와 동생에 대한 환상이 있다. 여동생이 생겨셔 너무 좋다"라고 뿌듯해했다. 또한 댄스 학원을 다닌다는 동생의 이야기에 반가움을 드러내는 모습으로 댄서 본체로서의 활약도 예고했다.우시엘의 성별이 바뀐 걸 모르는 밴드 멤버들의 반응도 흥미를 안겼다. 가발을 착용한 가비를 만난 밴드 멤버들은 당황도 잠시, 유쾌하게 상황을 즐기며 다 함께 광장으로 향했다. 드럼을 한 번도 다뤄본 적 없는 가비는 넘치는 흥과 함께 느낌 가는 대로 드럼을 연주하며 공연에 몰입했다. 하지만 이도 잠시, 대뜸 무대로 난입해 촬영 허가 여부를 묻는 경쟁 밴드 무리가 등장했고 급기야 상주 경찰까지 방문하며 위기를 예고했다. 가비는 "텃세 혹은 시비 같은 느낌이다"라고 말해 차후 이야기에 대한 궁금증을 높였다.'마이 네임 이즈 가브리엘'은 매주 금요일 밤 10시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr