'더시즌즈' 지코가 블락비 멤버들과 함께 무대를 꾸몄다.6일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-지코의 아티스트'(이하 '더 시즌즈') 마지막 회에는 그룹 블락비(Block B) 완전체가 출연했다.이날 지코는 본격적인 촬영을 앞두고 마지막 녹화지만 호탕하게 말하겠다. 오늘 지코의 마지막 날입니다!"라고 외쳤다.이어 "선선했던 4월부터 뜨거웠던 여름까지 함께하며 가장 큰 힘이 됐던 건 뜨거운 박수와 함성 덕분이었다"고 감사 인사를 전했다. 그러면서 "그동안 출연한 분들이 주마등처럼 스쳐 간다. 시간 참 빠르다는 생각이 든다"고 남다른 감회를 드러냈다.블락비는 히트곡 'HER' 무대로 팬들 앞에 섰다. "Do you wanna B? Block B! 안녕하세요, 블락비입니다!" 시그니처 인사 후 지코는 "매일 당연하게 외쳤던 이 한마디를 7년 만에 외치게될지 몰랐다"고 말해 팬들을 울컥하게 했다.오랜만의 무대에 태일은 "첫 안무 연습 때 기억 안 나면 어쩌지 걱정했는데, 애들 움직이니까 몸이 따라가더라 신기했다"고 이야기했다.지코는 해외 스케줄로 먼저 연습실에서 떠난 후 멤버들이 연습을 멈추고 고깃집으로 향한 사실을 알고 있다고 폭로해 웃음을 자아냈다.한 달 전 지코는 "무대 같이할래?"라는 메시지를 멤버들에게 보냈다. 그는 "사는 사이클이 달라서 모이는 게 쉽지 않았다"고 전했다.멤버들은 모은 지코는 방송 출연 전 체중 감량을 요구하며 몸무게까지 지정해 줬다고. 재효는 "지코가 정해준 몸무게가 있었다. 전화로 ㅇㅇkg까지 빼라고 했는데, 그거 보다 빼서 12kg 감량했다"고 자랑했다.비범은 "지코가 전화할 일이 없는데 무슨 일이지? 생각했다. 몇 년 만에 전화해서 바로 '지금 몇 kg에요? 어디까지 뺄 수 있어요?' 묻더라"고 밝혀 배꼽을 쥐게 했다. 이에 지코는 "오늘 보니 내가 관리 제일 못한 느낌이다. 감량해 준 멤버들에게 고맙다"며 리더 면모를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr