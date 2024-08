사진=텐아시아DB

레드벨벳의 웬디가 '무더운 여름날 함께 냉면 먹고 싶은 여자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 8월 1일부터 8월 7일까지 '비 오는 장마철 함께 삼겹살 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디가 차지했다. 그가 속한 그룹 레드벨벳이 데뷔 10주년을 맞이해 지난달 24일 발매한 앨범 'Cosmic'(코스믹)은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 스위스, 스페인, 오스트리아, 네덜란드, 벨기에, 노르웨이, 룩셈부르크, 몽골, 카자흐스탄이 추가된 전 세계 50개 지역 1위를 달성했다. 최근 웬디는 멤버들과 함께 유튜브 콘텐츠 '짠한형', '아이돌인간극장' 등에 출연하며 활발히 활동 중이다.2위는 에스파의 윈터다. 오는 8일부터 매주 목요일 9시 Mnet 채널에서는 에스파의 자체 콘텐츠 'aesparty'(에스파티)가 방송된다. 'aesparty'는 매회 다른 콘셉트의 파티를 즐기며 각종 로망을 실현하는 멤버들의 모습을 담은 예능 콘텐츠다. 6월부터 유튜브 에스파 채널을 통해 8주에 걸쳐 에피소드가 순차 공개돼 화제를 모았다.3위에는 있지의 유나 이름을 올렸다. 있지는 지난 3일 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나(SM MALL OF ASIA ARENA)에서 두 번째 월드투어 '있지 세컨드 월드 투어 '본 투 비'(ITZY 2ND WORLD TOUR 'BORN TO BE')' 일환 단독 공연을 진행했다. '무대 장인' 수식어에 걸맞은 있지의 에너지와 퍼포먼스로 장내를 가득 채웠다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '휴가철 함께 여행 가서 힐링하고 싶은 남자 가수는?', '휴가철 함께 여행 가서 힐링하고 싶은 여자 가수는?', '휴가철 함께 여행 가서 힐링하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '휴가철 함께 여행 가서 힐링하고 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr