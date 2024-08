사진='THE 맛녀석'

THE 맛있는 녀석들이 곰장어 먹방의 신세계를 경험한다.9일 코미디TV에서 방송되는 'THE 맛있는 녀석들'에서는 곰장어를 재료로 한 만두, 수육, 탕, 구이 등 코스로 제공되는 곰장어 오마카세 먹방을 선보인다.김준현, 문세윤, 황제성, 김해준은 곰장어 쓸개, 내장, 혀 근육 등 처음 접하는 부위와 조리 방식에 호기심을 보이며 신중하게 맛을 음미한다.그러던 중 통곰장어 구이가 등장하고 촬영장은 아수라장으로 변한다. 힘 좋은 곰장어는, 숯불 위에 올라가자 쉴 새 없이 꿈틀거리기 시작하고 이를 보고 놀란 황제성은 두 손을 모아 "곰장어야 미안해"라며 혼잣말을 한다. 김준현도 낯선 광경에 몸을 움츠리며 목이 실종되는 모습으로 웃음을 안긴다.하지만 통곰장어 구이를 맛본 멤버들은 극찬을 아끼지 않으며 언제 놀랐냐는 듯 먹방에 집중한다. 황제성은 곰장어 한 마리 양을 젓가락에 꽂으며 퍼포먼스까지 선보이고 김준현과 문세윤도 순식간에 접시를 비운다.그러나 멤버들은 곰장어 대가리 양념 볶음 앞에 또 한 번 주저하는 모습을 보인다. 범상치 않은 비주얼에 멤버들은 할 말을 잃었고, 김준현도 처음 경험하는 메뉴라고 말한다. 선뜻 시식에 나설 수 없었던 문세윤은 젓가락을 든 채 계속 주저하고, 맛표현을 기다리다 못한 황제성은 깻잎 싸대기를 날려 폭소를 안긴다.한편 곰장어 상급자 코스로 특별한 비주얼과 맛을 선사할 'THE 맛있는 녀석들'은 오늘 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr