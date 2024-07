그룹 엔하이픈/사진제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPHEN)이 '다크 판타지'에서 발랄한 '로맨스 판타지'로 달라진 콘셉트에 강한 자신감을 보였다.11일 엔하이픈은 서울 송파구에 위치한 올림픽공원 핸드볼 경기장에서 엔하이픈 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD'(로맨스 : 언톨드) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.컴백 소감을 묻는 질문에 니키는 "주로 다크한 곡을 보여드렸는데 밝고 스윗한 곡을 들고 와서 낯설기도 하고 긴장도 된다"고 솔직히 밝혔다. 그러면서 그는 "오랜 시간 기다려준 엔진(팬덤 명)을 위해 완성도 높은 음악을 들려드리겠다는 다짐으로 준비했다"며 컴백 준비 과정을 돌이켰다.또한, 선우는 "기존 'BLOOD'(블러드) 시리즈에 이어서 새로운 'ROMANCE'(로맨스) 시리즈로 이야기 풀어갈 예정이다"라며 변화한 콘셉트에 관해 설명했다.'다크 판타지'에서 '로맨스 판타지'로 콘셉트를 바꾸게 된 계기가 무엇이냐는 질문에 정원은 "기존에 하던 음악과 분위기가 다른 느낌의 음악을 보여드렸다. 앨범 서사에 맞춰 곡이 진행되고 있는데, 이번에 표현하고자 하는 스토리 라인이 다크한 쪽보다는 로맨스 방향에 적합하다. 앞으로 저희 색깔은 저희가 앞으로 경험하는 상황이나 생각하는 방향성에 따라 음악적 분위기도 계속해서 바뀌지 않을까"라고 답변했다.'ROMANCE : UNTOLD'는 서로 정반대의 세계에 속한 '너'와 사랑을 나누는 소년의 이야기를 그린다. 멤버 전원이 각각 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여한 것으로 알려졌다. 타이틀곡 'XO (Only If You Say Yes)'는 빌보드 '핫 100' 상위권에 오른 'golden hour'(골든 아워)를 프로듀싱한 JVKE가 프로듀서로 참여해 곡의 달콤함을 더했다.엔하이픈 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD'는 오는 12일 오후 1시 전 세계 동시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr