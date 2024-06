트와이스 나연/ 사진 제공=JYP

솔로로 컴백한 그룹 트와이스 나연이 이번 컴백을 준비하며 좌절했던 경험을 털어놨다.나연은 13일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울에서 미니 2집 'NA'(나) 발매 기념 기자간담회를 열었다.이날 나연은 "퍼포먼스 면에서 가장 신경을 썼다. 트와이스 활동을 하면서 많이 춰보지 않은 안무였고, 제가 살리기 어려운 장르라고 생각했다. 다른 앨범을 준비할 때보다 훨씬 저에게는 도전이었다. 잘 해내고 싶어서 춤과 퍼포먼스 위주로 잘 살리려고 했다"고 말했다.이어 "곡 스타일이 다르다 보니까 이번 앨범에서 어떻게 하면 잘 해낼 수 있을까 고민을 많이 했다. 노래도 멋있고 안무도 멋있어서 저만 잘하면 되겠다는 생각이 많았다. 그 과정에서 사실 '나는 안 되나 보다'라고 좌절할 때도 있었다. 저한테 조금 어려운 장르였는데, 그런 과정들을 거치면서 성장했다고 느낀다"고 밝혔다.약 2년 만에 선보이는 신작 'NA'는 나연의 '나'이자 "오로지 '나'를 보여주겠다"는 의미를 담고 있다. 타이틀곡 'ABCD'는 나연이 가진 무한 가지 매력 중 또 하나의 포인트를 조명하는 노래로 릭 브릿지스(Rick Bridges)와 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사, 빅히트 뮤직 전속 프로듀서 피독(Pdogg)이 작곡 및 편곡에 참여했다.새 앨범에는 타이틀곡 'ABCD'를 필두로 'Butterflies'(버터플라이즈), 'Heaven (Feat. Sam Kim)'(헤븐), 'Magic (Feat. 쥴리 of KISS OF LIFE)'(매직), 'HalliGalli (Prod. by 이찬혁 of AKMU)'(할리갈리), 'Something'(썸씽), 'Count It'(카운트 잇) 총 7곡이 실린다.나연의 두 번째 미니 앨범 'NA'는 14일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr