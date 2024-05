제로베이스원 장하오 / 사진 = 텐아시아 사진 DB

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원) 멤버 장하오가 음악방송 스페셜 MC로 발탁됐다.장하오는 24일 오후 5시 10분 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에 스페셜 MC로 출연한다. 장하오는 지난주 김태래에 이어 스페셜 MC 배턴을 받게 됐다.장하오는 "컴백 활동기에 좋은 기회로 이렇게 스페셜 MC로 출연하게 돼 영광이다. 열심히 노력해서 보시는 분들이 어색하지 않도록 자연스러운 진행 보여드리겠다. 스페셜 MC 장하오의 모습은 물론 ZEROBASEONE의 무대도 많이 기대해 주시면 좋겠다"라고 각오를 전했다.장하오가 속한 ZEROBASEONE은 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)'로 컴백했다. 이들의 새 앨범은 발매 하루 만에 100만 장 이상 판매됐다. 이로써 ZEROBASEONE은 데뷔 앨범을 시작으로 3개 앨범 연속 '밀리언셀러'에 등극한 최초의 K-POP 그룹이 됐다. 이 앨범은 전 세계 23개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 차지했고, 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹 및 주간 합산 앨범 랭킹 1위를 모두 석권했다.ZEROBASEONE은 타이틀곡 'Feel the POP (필 더 팝)'으로 음악방송 2관왕을 달성했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr