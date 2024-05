사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 신곡 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'(루즈 마이 브레스 (피처링 찰리 푸스))가 미국 빌보드 '핫 100'(HOT 100) 90위를 차지했다.미국 빌보드 차트가 21일 공식 SNS 채널에 발표한 바에 따르면, 스트레이 키즈가 5월 10일 발매한 새 영어 싱글 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'는 25일 자(이하 현지시간) 빌보드 메인 차트 '핫 100' 90위를 기록했다.앞서 스트레이 키즈는 지난해 11월 발매한 미니 앨범 '樂-STAR'(락스타)의 타이틀곡 '락 (樂)'으로 '핫 100'에 첫 진입하고 K팝 4세대 보이그룹 최초로 해당 차트에 입성하는 성과를 이뤘다. 새 디지털 싱글 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'를 통해 팝시장 대중성 확보의 주요 지표로 평가되는 '핫 100'에서 두 번째 차트인을 달성하며 세계 무대 속 입지를 공고히 했다.또한 신곡은 세계 3대 음악 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트에 5월 17일 자 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 97위에 올라 너른 글로벌 인기를 재입증했다. 스트레이 키즈는 지난 15일 방영된 미국 ABC 간판 모닝쇼 '굿모닝 아메리카'(Good Morning America, GMA)에 이어 22일 미국 NBC '켈리 클락슨 쇼’(The Kelly Clarkson Show)에 출연해 신곡 'Lose My Breath'의 스트레이 키즈 버전(Stray Kids Ver.) 무대를 펼치고 뜨거운 열기를 이어갈 예정이다.여기에 오는 7월 12일 이탈리아 밀라노 'I-Days'(아이 데이즈)부터 14일 영국 런던 'BST Hyde Park'(브리티시 서머 타임 하이드 파크), 8월 2일 미국 시카고 '롤라팔루자 시카고' 등 해외 대형 음악 페스티벌의 헤드라이너로서 무대를 장식하고 존재감을 더욱 환히 빛낸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr