아이유, 대만 강진 피해 위로…먹먹해진 타이베이 콘서트장

사진제공=EDAM 엔터테인먼트

아이유(IU)가 월드투어 세번째 도시인 타이페이 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.아이유는 지난 6일과 7일 양일간 타이페이 아레나에서 개최된 ‘2024 IU H. E. R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI’를 성공적으로 마치며 약 2만 4천여명 관객에게 잊지 못할 추억을 선사했다.이번 타이페이 공연은 지난 2019년 투어 이후 약 5년만의 방문으로, 월드투어 개최 소식이 전해지자마자 많은 이들의 관심을 모았다. 예매당시 약 72만명이 예매처 사이트를 동시접속했으며, 현지 유력 매체들이 이를 관심있게 보도해 아이유의 위상을 실감케 했다. 공연에서 아이유는 ‘홀씨’로 공연의 시작을 알렸으며, 공연장을 가득 메운 약 2만 4000여명 관객들 역시 박수와 함성으로 반갑게 맞이했다. 이어 아이유는 ‘잼잼’, ‘어푸’, ‘삐삐’, ‘Celebrity’, ’Blueming’, ‘에잇’, ‘내 손을 잡아’, ‘Shopper’, ‘밤편지’, ‘너랑 나’, ‘Shh..’, ‘스물셋’ 등 자신의 히트곡을 열창했다.공연 내내 아이유의 유려한 퍼포먼스와 가창, 공식 응원봉 아이크의 불빛이 형형색색 빛나 화려한 장관을 연출했다. 아이유는 공식 셋리스트를 마치고 진행된 앙앙코르 순서에서 ‘비밀의 화원’, ‘Love, Poem‘, ‘레옹’, ‘라일락’, ‘팔레트’, ‘이런엔딩’, ‘Coin’, ‘Someday’ 로 꽉 찬 무대를 선보였다. 타이페이 관객들 역시 아이유의 모든 곡을 한국어로 따라 불렀으며, 응원법과 미리 준비한 팬 이벤트를 완벽하게 선보여 서로가 서로에게 따스한 마음을 건네 분위기를 훈훈하게 만들었다. 아이유는 열심히 준비한 현지 언어로 공연 내내 소통했으며, 서울과 요코하마에 이어 타이베이 관객만을 위한 선물을 전원 증정했다. 특히 아이유는 현지 유명 가수인 ‘Accusefive’의 ‘The One And Only’를 커버곡으로 준비해 가창했는데, 이때 몇몇 관객들은 조용히 아이유의 노래를 감상하며 눈물을 흘리기도 했다.공연 말미 아이유는 자신을 보러 온 팬들에게 금방 다시 돌아오겠다고 진심 어린 메시지를 전했다. 또한 아이유는 공연 종료 후 특별 영상을 준비했다. 현재 동부지역 강진으로 힘든 시기를 겪고 있는 이들을 위해 위로의 메시지를 건넨 것. 관객들을 한때 자리를 뜨지 못했다. 금방 다시 돌아오겠다고 진심어린 마음을 전했다. 이 외에도 티켓팅 당시 표를 미처 구하지 못한 몇 백여명이 공연시간 내내 아레나 밖에서 서로 모여 응원봉인 아이크를 흔들며 노래를 따라 불러 아이유를 향한 사랑과 열정을 체감하게 했다.타이베이 콘서트를 성공적으로 마친 아이유는 다음 도시로 싱가포르를 방문해 월드투어 일정을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr