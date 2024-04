/ 사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳 웬디가 '유행하는 긱시크룩과 잘 어울리는 여자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 3월 25일부터 31일까지 '유행하는 긱시크룩과 잘 어울리는 여자 가수는?'라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디다. 웬디는 지난달 12일 미니 2집 'Wish You Hell'로 컴백했다. 웬디는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 출연해 해당 곡의 가사에 대해 "상대방한테 하는 말이 아니다. 과거 나 자신한테 하는 이야기다. '남들의 이야기만 듣고 살아왔던 스스로 그렇게 살지 말고 너답게 살아라. 진정한 너 자신을 찾아라'라는 내용이다"라고 설명했다.2위는 르세라핌 카즈하가 이름을 올렸다. 르세라핌은 오는 13일과 20일 미국 최대 규모 음악 페스티벌 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 ‘코첼라’)에서 K-팝 걸그룹으로는 유일하게 무대에 오른다. 신보 활동을 통해 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’(3월 9일 자)에 진입했다.3위에는 아이브 장원영이 가져갔다. 아이브는 아이브는 지난해 10월 서울을 시작으로 일본, 아시아, 미주, 유럽, 남미, 호주 등 19개국 27개 도시를 순회하는 월드 투어를 진행 중이다. 오는 9월 4~5일 양일간 일본 도쿄돔에서 첫 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브’(IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’) 앙코르 공연을 개최한다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '블랙데이에 함께 짜장면 먹고 싶은 여자 가수는?' ,'블랙데이에 함께 짜장면 먹고 싶은 남자 가수는?', '블랙데이에 함께 짜장면 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '블랙데이에 함께 짜장면 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr