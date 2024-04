사진제공=웨이크원

그룹 제로베이스원이 오는 5월 컴백을 앞두고 스포일러 필름을 공개했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난달 31일 홍콩 아시아월드엑스포에서 열린 'KCON HONG KONG 2024(케이콘 홍콩 2024)'에 참석했다. 이들은 성한빈과 장하오의 진행 속에 케이콘에서만 만날 수 있는 특별 무대를 꾸몄다.특히, 공연 종료 후 제로베이스원의 새 앨범 스포일러 필름이 깜짝 공개됐다. 빈티지한 무드로 제작된 영상은 'HELLO ZB1'(헬로 제로베이스원)이라고 적힌 표지판을 지나 단체 사진을 촬영하는 멤버들의 모습으로 이어진다. 한국어와 영어, 중국어 등 멤버들의 3개 국어 내레이션이 더해진 가운데, 눈 부신 태양 아래 아름다운 추억을 쌓아가는 멤버들의 모습을 보여준다.이후 푸른 하늘과 바다, 그리고 모래사장 위에 그려진 하트 등 여름 분위기를 느낄 수 있는 배경과 오브제가 차례로 등장한다. 끝으로 "SUMMER CAME EARLY"(써머 캐임 얼리)라는 문구가 등장하며 영상이 마무리된다.한편 제로베이스원은 지난해 7월 미니 1집 'YOUTH IN THE SHADE'(유스 인 더 셰이드)와 11월 미니 2집 'MELTING POINT'(멜팅 포인트)로 2개 앨범 연속 더블 밀리언셀러에 등극했다. 이들은 국내 시상식에서 신인상 9관왕을 포함 총 15개 트로피를 수상했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr