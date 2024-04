/사진 = C9

그룹 EPEX(이펙스, 위시, 금동현, 뮤, 아민, 백승, 에이든, 예왕, 제프)가 찬란하면서도 지극히 현실적인 ‘청춘에게’를 노래한다.이펙스는 1일 0시 공식 유튜브 채널에 첫 번째 정규앨범 ‘소화(韶華) 1장 : 청춘 시절’ 타이틀곡 ‘청춘에게 (Youth2Youth)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.뮤직비디오 티저는 앞선 스토리 필름의 서사를 이어간다. 이펙스 멤버들은 각자 꿈과 고민으로 뒤엉킨 치열한 일상을 보냈다. 친구와 함께 길을 걷던 금동현이 갑자기 웃음을 거두는 장면, 적막감이 감도는 방안 홀로 생일 케이크를 마주한 아민 등 의미심장한 복선도 뮤직비디오 풀 스토리를 궁금하게 한다.이와 함께 공개된 ‘청춘에게’ 음원 일부는 이펙스만의 유니크한 감성이 엿보인다. “Feel the vibe / We don’t need a guide line”이라는 노랫말, 감정을 실은 목소리, 리드미컬한 멜로디가 미디엄 템포로 전개되어 공감대를 건드린다.‘청춘에게’는 올해로 멤버 전원 성인이 된 ‘찐 청춘’ 이펙스가 또 다른 청춘들에게 전하고픈 이야기를 담은 곡이다. 앞서 ‘학원歌 (학원가)’와 ‘사랑歌 (사랑가)’로 각각 ‘불안의 서’와 ‘사랑의 서’ 시리즈 앨범의 서막을 열었던 이펙스가 이번에는 청춘가로 새로운 청춘 3부작 정규앨범 시리즈에 돌입한다. 그간 차곡차곡 쌓아 올린 이펙스의 음악적 역량과 자신감을 컴백 활동에서 확인할 수 있을 전망이다.이 외에도 이번 정규앨범에는 지난 2월 선공개된 ‘졸업식 (Graduation Day)’과 ‘KILLSHOT (킬샷)’, ‘Breathe in Love (브리드 인 러브)’, ‘Painkiller (페인킬러)’, ‘Dominate (도미네이트)’, ‘Lay Up (레이업)’, ‘말할 수 있는 비밀 (My Secret)’까지 완성도 높은 총 8곡이 수록된다.이펙스의 정규 1집은 오는 9일 오후 6시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr