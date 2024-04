아이린인줄…규빈, 'Really Like You' 오늘(1일) 발매

신인 가수 규빈이 신곡을 발표한다.라이브웍스컴퍼니 소속 규빈은 오늘(1일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 정식 데뷔곡 'Really Like You (Spring Version)'를 한국어, 영어 버전으로 동시에 발표, 대중에게 따스한 봄기운을 전한다.원곡 'Really Like You'가 열일곱의 사랑을 풋풋하고 청량하게 담은 시원한 기타사운드가 매력적인 틴팝(Teen Pop)이자 상대를 향한 벅찬 마음을 고백하는 당찬 17살의 고백이 담긴 곡이었다면 스프링 버전은 원곡과는 또 다른 분위기를 표현하기 위해 새롭게 녹음했다.이 가운데 규빈이 'Really Like You' 스프링 버전 앨범 소개서를 직접 작성해 눈길을 끈다. 규빈은 "원곡이 당찬 17살의 고백이었다면, 스프링 버전은 살랑거리는 분위기에 맞게 좀 더 수줍은 고백으로 내용을 표현하고자 했다. '너'를 생각하는 복합적인 감정으로 인해 살짝 성숙해진 '규빈'의 새로운 자아가 들어갔다고 생각해 주시면 좋을 것 같다"라고 곡을 설명했다.이어서 "여러분들 바로 옆에서 속삭이고 귓가를 간지럽히는 듯 한 글자 한 글자 소중하게 불렀고, 원곡의 시원하게 지르는 부분도 절제하며 불렀기에 어떤 부분에선 약간의 아련함을 느껴보실 수 있을 거라 생각한다. 버스에서 창밖을 바라보면 구름 한 점도 없이 맑은 하늘과 떨어지는 벚꽃잎을 바라보며 'Really like you' 스프링 버전을 듣는다면 진정한 설렘을 느끼실 수 있을 것 같다"라고 전했다.규빈의 정식 데뷔곡 'Really Like You'는 현재 신인 여자 솔로 가수로서는 이례적으로 데뷔 두 달여 만에 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이 월간 리스너가 100만에 육박하고 있으며, 스포티파이를 비롯한 애플 뮤직, 유튜브 뮤직, 일본 라인 뮤직 등 글로벌 음악 스트리밍 플랫폼에서 뜨거운 반응을 보이고 있다.또한 빌보드 재팬, 빌보드 타이완을 포함한 글로벌 차트에서도 상위권에 진입했고 이에 힘입어 국내 음원사이트 '멜론' 핫100에 진입해 음원 역주행을 하고 있어 눈길을 끈다. 뿐만 아니라 데뷔전 다이나믹 듀오의 개코와 함께 프리데뷔 콜라보레이션 프로젝트로 발매했던 'Start To Shine' 역시 인스타그램 인기상승곡 7위를 기록하는 등 데뷔곡 'Really Like You'와 함께 인스타그램 릴스, 틱톡, 유튜브 쇼츠 등 전세계에서 수많은 동영상에 사용되며 사랑받고 있다.한편, 규빈은 4월에도 예능 프로그램, 라디오, 매거진 화보 촬영 등을 통해 데뷔곡 'Really Like You'의 프로모션을 계속 이어나가며, 대한민국 최고의 밴드인 넬의 보컬 김종완과의 콜라보레이션 음원을 4월 말 발표할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr