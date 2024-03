그룹 트와이스/사진 출처 = 딩고 뮤직 '킬링 보이스' 캡처

그룹 트와이스(TWICE, 나연, 정연, 모모, 사나, 지효, 미나, 다현, 채영, 쯔위)가 '킬링 보이스'에 출연했다.딩고 뮤직은 지난 12일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 트와이스의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.이날 영상에서 트와이스는 "저희가 드디어 '킬링 보이스'에 나왔다. 이번에 저희의 청춘을 담은 새 미니 앨범으로 돌아왔는데, 그런 의미에서 저희의 청춘 함께 들어 보실까요?"라고 반가운 인사를 전했다.트와이스는 지난 2015년 발매한 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)'로 '킬링 보이스'의 포문을 열었다.이어 'CHEER UP(치어 업)', 'TT(티티)', 'KNOCK KNOCK(낙낙)', 'Heart Shaker(하트 셰이커)', 'LIKEY(라이키)', 'What is Love?(왓 이즈 러브?)', '거북이', 'SIGNAL(시그널)', 'Dance The Night Away(댄스 더 나잇 어웨이)', 'YES or YES(예스 오어 예스)', 'Feel Special(필 스페셜)', 'The Feels(더 필즈)', 'Alcohol-Free(알콜-프리)', 'MOONLIGHT SUNRISE(문라이트 선라이즈)', 'FANCY(팬시)', 'I GOT YOU(아이 갓 유)' 등 글로벌 팬들의 뜨거운 사랑을 받은 히트곡들을 연달아 선보였다.특히 트와이스는 지난달 23일 발매한 미니 앨범 'With YOU-th(위드 유스)'의 타이틀곡 'ONE SPARK(원 스파크)'를 열창했다.트와이스의 신곡 'ONE SPARK(원 스파크)'는 찬 바람이 불어도 언제나 뜨겁게 타오르는 이들의 열정과 아홉 청춘들의 이야기를 접할 수 있는 곡이다.끝으로 트와이스는 "과거의 청춘 때 저희의 곡들로 함께해 주셨다는 얘기를 되게 많이 해 주시는데, 너무 의미있는 것 같고 감사드린다"라며 마음을 전했다. 팬들을 향한 달콤한 마음을 담은 팬송 'CANDY(캔디)'까지 선보이며 '킬링 보이스'를 마무리했다.'킬링 보이스'는 아티스트들이 직접 선정한 세트리스트로 모든 이들을 '킬링'하는 '보이스'를 라이브로 생생하게 즐길 수 있는 콘텐츠다. 앞서 아이유, 마마무, 성시경, 태연, 카라, 세븐틴, 비투비, 엑소, 악뮤 등 다양한 장르의 아티스트들이 출연해 음악 팬들의 뜨거운 지지를 받았다.특히 아이유는 딩고 콘텐츠 사상 첫 6200만 뷰를 달성했고, 태연은 조회수 4100만 뷰를 돌파하며 '2022년 유튜브 국내 최고 인기 동영상' 2위에 등극했다. 악뮤 역시 1800만 뷰를 돌파하며 '2023년 유튜브 국내 최고 인기 동영상' 2위를 기록하는 등 막강한 콘텐츠 파워를 지속적으로 입증하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr