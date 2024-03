/ 사진=유튜브 채널 '피식대학' 캡처

작곡가 겸 피아니스트 이루마가 저작권료에 대해 해명했다.10일 유튜브 채널 피식대학에는 ‘이루마에게 5살 때부터 피아노 쳤냐고 묻다’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 MC 김민수는 "내가 들은 루머가 있다"며 "재산이 7조라고 하더라. 전세계적으로 히트한 곡이 많다. 클래식계의 BTS"라고 물었고 이루마는 "저작권료를 많이 받는 편이긴 한데 그 정도는 아니다. 그 정도의 돈을 가지고 있지는 않다"고 해명했다.이루마는 드라마 ‘겨울연가’ OST인 ‘When the love falls’과 'Kiss the Rain' 'River Flows in You', '몽환의 숲' 등 수많은 자작곡을 보유했다. 이에 그는 "광고에 쓰일 수도 있지 않을까 생각하며 만들었다"면서 “내가 처음 데뷔할 때는 일본 피아니스트와 작곡가들이 많았다. 왜 한국에는 이런 뮤지션이 없을까 싶었다"고 밝혔다.그래서 '저런' 음악을 만들어야겠다고 결심했다는 이루마는 "그런데 이렇게 될 줄은 몰랐다. 내 음악들이 이렇게 많은 곳에서 틀어질 줄은 몰랐다”고 언급했다.이외에도 에일리의 ‘하이어’ 샤이니의 ‘너와 나의 거리’ ‘몽환의 숲’ 등을 작곡했다고. 이루마는 ‘몽환의 숲’에 대해 “MC스나이퍼가 그 곡을 프로듀싱했는데 그 당시에는 저작권에 관련된 지식이 아예 없었을 때 였다"며 "그래서 MC스나이퍼에게 그 곡을 그냥 줬다. 그래서 MC스나이퍼가 아직도 나한테 고마워 한다”고 일화를 전했다.이루마는 5살 때부터 피아노를 쳤다며 “누나가 두 명 있는데 누나들이 먼저 피아노를 배우고 있었는데 내가 누나들보다 더 잘 칠 수 있을 것 같았다. 그래서 엄마에게 피아노를 배우고 싶다고 했더니 유치원과 피아노 학원 중에 선택하라고 하셨다. 그래서 피아노를 배우고 싶다고 했다”고 어렸을 적을 회상했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr