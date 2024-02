/ 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 오늘(28일) 세 번째 일본 싱글 앨범을 발매했다.오늘(28일) 0시 에이티즈의 일본 싱글 3집 '낫 오케이(NOT OKAY)'가 베일을 벗은 가운데, 공식 유튜브 채널을 통해 타이틀곡 '낫 오케이' 뮤직비디오가 공개됐다.공개된 뮤직비디오에서 에이티즈는 차갑고 다크한 무드의 배경 속, 날카로운 눈빛으로 강렬한 아우라를 뿜어낸 가운데 누군가에게 강제로 끌려가는 모습, 벗어나기 위해 몸부림치는 장면 등 각자의 공간에서 두려운 상황들과 맞서는 모습이 담겨있다.더불어 에이티즈는 '낫 오케이'의 강한 리듬감에 걸맞은 카리스마 넘치는 표정 연기로 시선을 사로잡은 것은 물론, 영상 말미에는 컬러에서 흑백으로 톤이 전환되며 멤버들 모두 정면을 응시한 채 끝이난다.앞서 에이티즈는 지난 3일과 4일 양일간 일본 ‘사이타마 슈퍼 아레나’에서 진행된 2024 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)’의 일본 공연을 성황리에 마쳤으며, 양일 공연 전석 매진을 기록한 바.또한 일본 싱글 3집 '낫 오케이'는 일본 '타워 레코드'에서 일간 예약판매 1위를 차지하는 기염을 토하는가 하면, 일본 '유니버셜 뮤직 스토어'의 판매 순위에서는 1위부터 5위까지 모두 기록했다.에이티즈는 지난해 3월 발매한 일본 싱글 2집 '리미트리스(Limitless)'를 통해 일본 오리콘 일간 싱글 차트 1위, 주간 싱글 차트 2위, 빌보드 재팬 '핫 애니메이션' 1위 및 '핫 100' 6위 등 다양한 차트에 이름을 올렸다.일본 싱글 3집 '낫 오케이'는 '리미트리스' 이후 약 1년 만에 발매하는 일본 싱글 앨범으로, 이를 기다려온 현지 팬들로부터 열띤 반응을 얻고 있는 터. 이 가운데 내일(29일) 일본 도쿄에서 '낫 오케이' 발매 기념 쇼케이스까지 예정되어 있다.한편 에이티즈가 오늘(28일) 발매한 일본 싱글 3집 '낫 오케이'에는 동명의 타이틀곡 '낫 오케이'와 데이즈(Days)'가 수록되어 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr