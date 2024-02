사진=텐아시아DB

세븐틴 승관이 '카타르 아시안컵을 같이 보고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 2월 1일부터 2월 7일까지 '카타르 아시안컵을 같이 보고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 세븐틴 승관이 가져갔다. 세븐틴은 한국과 일본 3개 스타디움에서 앙코르 투어를 연다. 투어 명은 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN'이다. 투어는 3월 30~31일 인천아시아드 주경기장, 5월 18~19일 오사카 얀마 스타디움 나가이, 5월 25~26일 가나가와 닛산 스타디움 순으로 진행된다.2위는 하성운이 차지했다. 하성운은 2022년 9월 육군 현역으로 입대해 복무 중이다. 지난해 10월에는 계룡 지상군페스티벌에서 육군 특별공연팀으로 무대에 올랐다. 'Super Shy', 'Shoot out', 'Hard carry', 'Energetic' 등 경쾌하고 에너지 넘치는 댄스 커버 무대로 환호를 끌어냈다. 하성운은 올해 4월 전역 예정이다.3위에는 아스트로 차은우가 이름을 올렸다. 차은우는 오는 17일 서울에서 단독 팬콘 '2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]'(2024 저스트 원 텐 미닛 [미스테리 엘리베이터])를 연다. 이번 팬콘은 차은우가 데뷔 이래 선보이는 가장 큰 규모의 단독 공연이다. 앞서 총 세 시즌의 'Just One 10 Minute' 팬미팅을 마친 차은우는 첫 팬콘 투어로 더욱 많은 국내외 팬들과 시간을 보내는 것은 물론, 글로벌한 무대 경험과 변함없는 열정을 바탕으로 자신만의 브랜드 공연을 한층 풍성하게 꾸려갈 예정이다.현재 텐아시아 탑텐 홈페이지에서는 '밸런타인데이에 초콜릿을 선물해주고 싶은 남자 가수는?', '밸런타인데이에 초콜릿을 선물해주고 싶은 여자 가수는?', '밸런타인데이에 초콜릿을 선물해주고 싶은 남자 트로트 가수는?', '밸런타인데이에 초콜릿을 선물해주고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr