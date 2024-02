사진제공 = 피네이션

그룹 더뉴식스(THE NEW SIX)가 완전체로 활동 신호탄을 쏘아 올렸다.최근 더뉴식스(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준) 공식 유튜브 채널을 통해 이들의 새로운 자체 예능 콘텐츠 ‘더뉴?띵스! (THE NEW Things)’의 첫 에피소드가 공개됐다.이날 더뉴식스는 사라진 예능감을 되찾기 위해 예능의 힘이 깃든 ‘예능 스톤’을 되찾고자 고군분투에 나섰다. 멤버들은 스톤을 다 찾을 경우 이루고 싶은 소원으로 ‘멤버들과 여행 가기’를 선정하며 앞으로 펼쳐질 ‘더뉴?띵스!’를 기대하게 만들었다.이어 더뉴식스는 팀워크를 확인할 수 있는 다채로운 게임을 통해 보는 이들의 웃음도 유발했다. 촉감으로 멤버를 맞추는 게임부터 인물 퀴즈, 복불복 라면 끓이기 등 여섯 멤버는 남다른 찐친 케미를 자랑하는가 하면, 유쾌한 매력으로 ‘더뉴?띵스!’를 물들였다.수없이 많은 기회가 주어졌음에도 불구하고 모든 게임에서 실패한 더뉴식스. 결국 멤버 오성준이 “제가 (인물 퀴즈) 여섯 분을 연속으로 맞추겠다”며 다시 한번 도전을 외쳤고, 성공 여부는 다음 에피소드에서 만날 수 있음을 예고해 긴장감을 더했다.‘더뉴?띵스!’는 더뉴식스가 지적 능력, 육체적 능력, 팀워크를 모아 예능 스톤을 찾기 위해 모험을 떠나는 자체 예능 콘텐츠다. 새로운 콘텐츠 공개와 더불어 천준혁의 복귀로 6인 완전체 활동의 시작을 알린 더뉴식스인 만큼, 앞으로 펼쳐질 다양한 활동을 향해 관심이 집중되고 있다.더뉴식스의 자체 예능 콘텐츠 ‘더뉴?띵스!’ 2화는 오는 6일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 오픈된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr