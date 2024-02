더윈드, 미니 2집 'Our : YouthTeen' 첫 콘셉트 포토 공개

그룹 더윈드(The Wind)가 새로운 매력을 더해 돌아온다.더윈드(김희수·타나톤·최한빈·박하유찬·안찬원·장현준)는 지난 4일과 5일 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 'Our : YouthTeen'(아워 : 유스틴)의 첫 번째 콘셉트 포토 개인컷 및 단체컷을 공개했다.이번 콘셉트 포토는 더윈드의 유스틴(Youth+Teen) 가운데 10대 사춘기의 성장통에 초점을 맞춘 버전이다. 더윈드는 데뷔 이래 처음으로 웃음기를 뺀 콘셉트로 반전 매력을 발산했다. 공터를 배경으로 재킷 스타일을 시크하게 소화한 비주얼도 눈길을 끈다.더윈드의 색다른 일탈은 곧 멤버들의 성장을 실감하게 한다. 더윈드는 찬란한 청춘의 이야기뿐만 아니라 10대를 겪은 누구나 공감할 법한 사춘기 시절도 독창적으로 그려나가며 성장한 표현력을 입증했다. 이와 함께 더윈드의 유스틴 스펙트럼도 꾸준히 확장되고 있다.이를 시작으로 총 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 준비한 더윈드가 'Our : YouthTeen'에서 어떤 다채로운 비주얼과 청춘 스토리텔링을 선보일지 관심이 모아진다.한편, 더윈드는 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 2집 'Our : YouthTeen'을 발매한다.이번 앨범에는 타이틀곡 'H! TEEN'(하이틴)과 '설레는 마음으로', '우정', 'Happy B Day'(해피 비 데이)까지 청량한 매력의 총 4곡이 수록된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr