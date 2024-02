[공식] 더뉴식스 천준혁, 공식 활동 재개

그룹 더뉴식스(THE NEW SIX) 멤버 천준혁이 공식 활동을 재개한다.1일 소속사 피네이션에 따르면 휴식 기간을 가졌던 천준혁이 오는 2일 공개되는 더뉴식스(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)의 새로운 자체 예능 콘텐츠 ‘더뉴?띵스! (THE NEW Things)’를 시작으로 공식 활동을 재개한다.천준혁의 복귀와 찾아오는 더뉴식스의 ‘더뉴?띵스!’는 멤버들이 함께 지적 능력, 육체적 능력, 팀워크를 모아 예능 스톤을 찾아 떠나는 모험기를 담는다. 공식 SNS 채널을 통해 공개된 포스터 속 완전체로 모인 이들은 패셔너블한 의상과 돈독한 모습으로 시선을 사로잡고 있다.이뿐만 아니라 더뉴식스는 ‘더뉴?띵스!’ 공개 이전 1일 오후 7시 30분 위버스 라이브를 통해 팬들을 만난다. 더뉴식스는 6인 완전체의 모습을 누구보다 기다렸을 팬들을 위해 글로벌한 소통을 예고, 뜻깊은 시간을 보낼 준비에 한창이다.지난해 레트로한 청량 감성의 미니 3집 ‘BOYHOOD(보이후드)’를 발매하고 한층 성장한 음악적 스펙트럼을 보여준 더뉴식스. 천준혁의 귀환으로 완전체 활동의 신호탄을 쏘아 올린 이들은 다음 앨범 준비에 박차를 가하며 2024년에도 활발한 활동을 이어갈 계획이다.더뉴식스의 자체 예능 콘텐츠 ‘더뉴?띵스!’ 첫 회는 2일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr